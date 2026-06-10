何依婷遇極品前度索2.6萬「掟包費」 霸氣一招了結孽緣獲激讚 由公屋妹升呢豪宅少奶

TVB全新綜藝節目《夫妻肺片》，最新一集邀請到何依婷、莊思敏、支嚳儀、周吉佩以及譚輝智擔任嘉賓，並圍繞「天使與魔鬼前度」及「成班男人出去玩」兩大辛辣主題展開激辯，當中以何依婷的「掟包費」經歷最為震撼全場。在討論前度的超渣行為時，何依婷語出驚人地透露，自己曾向某任前度主動提出分手，沒想到對方竟厚顏地向她追討戀愛期間送贈的名牌手袋費用，索取高達2萬6千元的「掟包費」。此話一出，全場女嘉賓頓時目瞪口呆，齊聲驚呼：「吓？！」莊思敏滿心好奇地問對方是否想藉此數目挽留感情，何依婷聞言肉緊表示，女人聽到這種話只會瞬間「著火」。

何依婷開支票逐走前度男友

性格剛烈的何依婷，憶述當時情況，霸氣盡現，由於事發地點就在何依婷自己家中，且沒有足夠現金，她二話不說走進房間拿出支票簿，直接大筆一揮寫下一張3萬元的支票狠狠甩給對方，並丟下一句超型對白：「唔使找，你即刻同我走！」何依婷這番手起刀落的舉動，瞬間贏得在場女士的歡呼，向她投以「尊敬的眼神」大讚：「你好型呀！」

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何依婷化身調解員安慰老公好兄弟

何依婷在探討「成班男人出去玩」這個話題時，同樣表現得最為激動。她點名投訴老公的一位好兄弟，指對方每逢與自己老婆吵架後，就必定會找藉口約她老公出去借酒消愁。何依婷坦言，對方總是以「我同老婆吵大鑊好唔開心呀，你出嚟陪我飲酒吖」為由將老公Call走。起初何依婷還十分通情達理，覺得男人需要空間吐苦水，就算老公玩到三更半夜回家，她也覺得只要能幫朋友解決問題就沒關係。誰知事隔僅僅兩個星期，這位朋友又再次因為夫妻鬧交而約她老公。何依婷直接向老公的朋友拋出霸氣指令：「你哋唔好出去傾喇，返屋企傾，我幫你解決！」結果何依婷真的把對方叫到家中，化身感情調解員，陪著這位朋友徹夜長談直到凌晨兩、三點，確是始料未及。

何依婷婚後升呢住千萬豪宅

回顧何依婷的人生軌跡，出身基層，於黃大仙公屋屋邨長大，2017年贏得港姐亞軍入行，近年更憑話題劇集《新聞女王》及《金式森林》成功入屋，事業穩步上揚。在感情上，她亦收穫了完美的歸宿，2023年她與富二代兼大學同學男友Cedric修成正果，於印尼峇里島舉行了夢幻婚禮，並於2025年順利誕下寶貝女兒Rosella，一家三口樂也融融。婚後的何依婷順利搬入有「紅磡樓王」之稱的千萬級別豪宅，網民紛紛指她是人生勝利組。

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