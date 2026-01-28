TVB「上位花旦」出身基層嫁富二代 進駐3千萬樓王 教B彈琴曝光豪宅無敵大海景

現年31歲的2017年香港小姐亞軍何依婷（Regina），2023年12月與富二代兼大學同學男友Cedric在峇里島舉行婚禮，今年4月女兒誕下寶貝女兒Rosella。出身基層、在黃大仙公屋長大的何依婷，婚後搬到有紅磡樓王之稱的千萬豪宅居。近日她在IG分享教女兒彈琴的溫馨影片時，意外曝光豪宅的開揚無敵海景，

何依婷抱女彈琴勁溫馨

自從女兒出世後，何依婷不時在拍片記錄女兒的成長片段，而近日她上載一段女兒學彈琴的影片，片中見穿上家居服的何依婷，抱住9個月大的女兒坐在鋼琴前，女兒伸出手仔觸碰琴鍵，兩母女溫馨互動。不過，有眼利網民卻將焦點落在兩母女面前的無敵海景，落地大玻璃外飩覽維港全海景，極之開揚的視野享受。

何依婷豪宅空間感十足

何依婷婚後進駐的位於紅磡、市值約3,000多萬元的「樓王」海名軒，生活質素大大提升。據知，該屋苑的住客亦非富則貴，而他們一家三口就居於高層單位，早前湊女時亦意外曝光了屋內的寬敞大廳，即使安放了嬰兒地墊及圍欄，以及兩大張梳化及茶几，仍有十足的活動空間與孩子互動。

