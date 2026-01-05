原來視咁的丨何沛珈孖林凱恩爭「壁球界小鮮肉」 何依婷激歎猛男十手按摩

TVB全新節目《尋歡作樂的姐姐》，由麥玲玲帶領兩組「佳麗」何依婷、何沛珈、林凱恩、劉曉昆；及戴祖儀、吳若希、游嘉欣分別玩轉上海、廣州及深圳，體驗當地新興的女性消費群吃喝玩樂勝地，一嘗被爆肌男及小鮮肉「包圍」的滋味！《尋歡作樂的姐姐》除了有型男／靚仔放題，還有女神們「如沐春風」表情包大放送，保證極富娛樂及資訊性。節目於今日起、逢星期一至五晚10時30分於翡翠台播映。

《尋歡作樂的姐姐》加入了不少戲劇元素。

麥玲玲與何依婷、何沛珈及林凱恩玩轉上海。

何依婷一口氣Order了5名猛男對自己進行「十手按摩」。

首播的第1集中，麥玲玲與何依婷、何沛珈（Roxanne）及林凱恩率先玩轉上海，先後到訪設有「睇全相」潛規則的米芝蓮一星餐廳、猛男雲集兼可欣賞精彩表演的按摩店，以及全中國第一間壁球主題餐廳。當中以有猛男列隊歡迎顧客的按摩店最有睇頭，除有大量「猛男／小鮮肉按摩師」任君選擇，客人更可按自身需要、選擇不同數量的按摩師服侍自己；有見及此，何依婷即「有風駛盡𢃇」、一口氣order了5名猛男對自己進行「十手按摩」，並作出各式各樣「享受表情」，相當搞笑。相比之下林凱恩明顯含蓄得多，面對猛男埋身，她露出掩面、掩耳仔等怕醜狀態，還要大叫：「我不好意思！」，與何依婷相映成趣。

何沛珈與林凱恩上演一場火花四濺的爭仔大戰。

林凱恩被「壁球界小鮮肉」教打壁球，勁怕醜。

何沛珈「包租婆」上身，喜感十足。

「包租婆」上身大搖大擺

節目除了每集均會提供不少有用旅遊資訊，還加入了一些戲劇元素，有誇張感十足的「小劇場」之餘，4位主持還會因應劇情玩角色扮演。以介紹壁球餐廳為例，何沛珈與林凱恩便上演了一場火花四濺的爭仔大戰，「戲精」上身的何沛珈不但不顧女神形象當街剝衫，更一再發動「Pat Pat／球拍攻擊」擾亂「敵方」林凱恩。其實何沛珈這次在節目中絕對可以形容為「瞓身演出」，在節目開首的小劇場中，扮「宿醉」睡醒的她以「烏wear」Look現身之餘，還不惜「包租婆」上身，筷子插頭大搖大擺，喜感大爆發。