TVB上位小花聞B女腳仔迎接2026 嫁富貴老公住豪宅產後變辣媽 甜晒「最珍貴禮物」

現年31歲的2017年港姐亞軍何依婷（Regina），2023年12月與富貴大學同學男友Cedric在峇里島舉行婚禮，去年4月為老公誕下女兒Rosella，正式成為人母的她，並已極速回復fit爆身段。何依婷不時社交平台分享湊女生活，她日前在IG分享告別2025年的感想，何依婷在IG晒出與愛女的溫馨合照，迎接新一年。

何依婷聞腳仔治癒心靈

何依婷分享出與女兒互動的溫馨照片，並發文寫道：「Thank you 2025！得到了人生中最珍貴的禮物，和寶寶相處的每個時刻都在治癒我的心。2026 我準備好了。」照片中可見，何依婷與女兒甜蜜對視，又躺下拿着女兒的腳仔聞，最後還攬實女兒一邊玩着玩具，一邊錫錫女兒額頭，每張照片都充滿着愛，幸福滿瀉！

何依婷獲網民送祝福

不少網民都紛紛留言向何依婷送上祝福：「繼續幸福快樂」、「好可愛，快高長大，2026 加油」、「尼個BB又係大得咁快！已懂得爬牛牛」、「2026，直到永遠，你地一定會超級幸福呀！」、「2026 大家繼續努力，做最好嘅自己，粉絲們愛你！」等，此外，還有網民反問她：「再有多一個？」

