TVB上位花旦晒B女學行片曝光豪宅內部 婚後進駐「紅磡樓王」闊落大廳成焦點

現年31歲、2017年香港小姐亞軍何依婷（Regina），2023年尾與富二代兼大學同學男友Cedric在峇里島舉行婚禮，去年12月在兩公婆結婚一周年前夕在IG宣布造人成功，之後減產專心養胎，直至今年4月女兒Rosella順利出世，並已極速修身。何依婷不時在社交平台分享湊女生活，日前她在記錄女兒學行的短片時，女兒突然開聲叫媽媽，令她十分感動，不過片中曝光的豪宅內部比B女更加搶fo！

何依婷見證女兒開聲叫媽媽

有指何依婷的老公Cedric是從事物流工作，家境富裕，兩人婚後已搬到有紅磡樓王之稱、市值約3,000多萬元的「海名軒」豪宅居住。日前何依婷在IG限時動態分享一條女兒學行影片，並寫道：「本來想錄Baby R自己想學行，點知錄到叫媽媽的珍貴一刻，好感動！」片中所見何依婷的女兒站起來捉實圍欄，慢慢學行，期間突然開聲狂叫媽媽，媽媽何依婷即時冧爆！

而該影片亦令何依婷的豪宅曝光，看到其大廳相當闊落，即使已擺放了BB圍欄，但四周仍有充足的空間走路。而何依婷早前亦曾分享過其屋內環境，其大廳除了鋪了地墊及圍欄，靠窗邊位置就擺了兩大張梳化及茶几，空間感十足。

何依婷公屋成長靠學識改變命運

何依婷出身公屋，憑學霸背景考入香港城市大學，主修資訊系統學系環球商業系統管理課程和副修心理學，在學期間修讀各科皆表現優異，成績平均積點超過3.5分。她曾獲獎學金資助，赴美國史丹佛大學、英國列斯大學及中國上海復旦大學作交換生。何依婷畢業前曾到阿里巴巴位於中國杭州的總部實習，於2016年7月考獲一級榮譽學士學位。其後參選港姐入行，亦參演過曾參演劇集《十月初五的月光》、《新聞女王》，以及綜藝《學是學非》等，此外，她憑台慶劇《新聞女王》飾演新聞主播「徐曉薇」一角，並成功入圍《萬千星輝頒獎典禮2023》角逐「最佳女配角」及「飛躍進步女藝員」最後五強，雖然她暫時未能獲獎，但仍有不少演出機會，而近作有《金色森林》、《執法者們》等。

