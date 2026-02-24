何依婷日本慶生大解放 雪景配吊帶背心超惹火 老公視角再送超豪生日驚喜

昨日(23日)不止是年初七人日，更是何依婷的32歲生日正日，她就在ig分享在冰天雪地下穿上吊帶背心，肌膚勝雪的性感靚相，原來何依婷孖住丈夫去了日本滑雪當生日旅行，又大晒丈夫送烚她的巨型粉紅色玫瑰花，幸福滿瀉，之後對住生日蛋糕吹蠟燭許願，獲得不少網民祝福。

何依婷日本慶祝32歲生日

何依婷是2017年的港姐亞軍入行，憑演出劇集《新聞女王》上位，她在2023年底與大學同學兼富二代老公Cedric在峇里舉行超夢幻婚禮，翌年4月女兒Rosella出世，何依婷更獲得丈夫愛錫，夫妻二人甚為恩愛。何依婷現時跟丈夫，居於市值3千萬的紅磡「海名軒」，早前何依婷分享囡囡學琴短片，就意外將豪宅曝光，她所居住的高層單位空間感十足，大廳寬敞，即使擺放了巨型鋼琴、嬰兒圍欄及多組沙發後，仍有大量活動空間，而且可以望到維港景色，百分百是低調奢華。除此之外，何依婷女兒Rosella的180日宴，同樣令人羨慕，何依婷曾在IG限時動態貼上相片，場內一片花海，何依婷跟囡囡穿上粉紅色的母女裝，還有一袋又一袋的名牌禮品做回禮，囡囡可謂萬千寵愛在一身。

何依婷冰天雪地吊帶背心大解放

近日何依婷分享自己的雪地靚相，相中的她雖然穿上雪褸，但就專登拉開拉鏈，內裡是性感的吊帶背心，大晒惹火身材，網民更激讚她的雪白肌膚，跟白色的雪景撞色，相當誇張。原來何依婷是在生日前一天才由日本滑雪返港，當作是生日旅行。何依婷又在ig限時動態，分享自己收到丈夫的巨型粉紅玫瑰花，又一起食生日飯及食生日蛋糕，當然不少得許願環節，而何依婷就閉起雙眼，誠心許願，未知是否想追多個仔，湊成一個「好」字。

何依婷嫁人後極速升呢

何依婷曾住黃大仙公屋，憑自身努力，考入香港城市大學，主修資訊系統學系環球商業系統管理課程和副修心理學，在學期間修讀各科皆表現優異，成績平均積點超過3.5分。她曾獲獎學金資助，赴美國史丹佛大學、英國列斯大學及中國上海復旦大學作交換生。何依婷畢業前曾到阿里巴巴位於中國杭州的總部實習，於2016年7月考獲一級榮譽學士學位。其後參選港姐入行，亦參演過曾參演劇集《十月初五的月光》外，更憑台慶劇《新聞女王》飾演新聞主播「徐曉薇」一角，成功入圍《萬千星輝頒獎典禮2023》角逐「最佳女配角」及「飛躍進步女藝員」最後五強，可說婚姻事業兩得意。

