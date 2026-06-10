李泳豪YouTube頻道光速破10萬訂閱  同行逐點拆解豪仔驚人收入  年薪勢破2百萬：夠養李家鼎

近期因「李家風暴」而頻頻登上新聞版面的李泳豪（豪仔），化壓力為動力，早前宣布重啟其個人YouTube頻道「豪仔 ON AIR」。沒想到復出短短日子，頻道便勢如破竹，光速衝破十萬訂閱大關！日前李泳豪在TVB電視城飯堂與《愛．回家之開心速遞》的一班劇組好拍檔大肆慶祝，盡顯圈中好人緣。

李泳豪跟《愛回家》手足慶10萬訂閱

當日的慶祝飯局星光熠熠，出席陣容包括樊亦敏、林淑敏、許家傑、楊明、歐瑞偉、李偉健、許思敏及林鈺洧等，氣氛極之熱鬧。正當豪仔低頭食飯之際，眾人隨即發動「口水攻勢」，「三太」樊亦敏率先發功打趣道：「依個咪豪仔？點解你喺度㗎？你話一個禮拜拍三條片，你應該好忙㗎喎！」楊明立刻默契補刀：「你仲有時間食飯嘅？」

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《愛回家》同事續瞓身幫手宣傳

面對連番夾擊，最後由李偉健大聲開估解圍：「因為慶祝佢10萬訂閱呀！」全場隨即爆發熱烈掌聲及歡呼。見李泳豪搞網上頻道有聲有色，「大小姐」林淑敏亦不忘趁機「搲撈」，叮囑豪仔記得要再請她上節目做嘉賓；而「送水輝」許家傑更化身盡責宣傳專員，對住鏡頭提醒網民要為豪仔的影片「CLS」（留言、讚好、分享），足見《愛回家》劇組上下感情深厚，力挺兄弟到底。

李泳豪YT點擊率勢如破竹

除了劇組好友力撐，李泳豪頻道的驚人爆發力亦引起了網絡界的高度關注。近日有YouTuber特別拍片分析「豪仔 ON AIR」的數據，直指其吸金潛力深不可測。該分析指出，豪仔的頻道在開啟營利模式後的頭15天內，影片點擊率就已經怒刷了150萬次觀看數；若以目前的YouTube分紅比例保守推算，這短短半個月已經為他帶來約6萬港幣的進帳。他指李家鼎一個月開支不足4萬元，李泳豪已絕對養得起爸爸有餘。

李泳豪年薪破200萬不是夢

該YouTuber進一步詳細拆解，若豪仔能維持目前「一週三更」的高企活躍度及影片質量，其每月單靠點擊率的被動收入最少可穩賺12萬元。這意味著他一年的基本YouTube分紅就已經高達144萬。分析強調，豪仔的頻道目前仍處於高速成長的「起步階段」，隨著訂閱人數累積、粉絲黏著度越來越高，未來勢必會吸引大量廣告商的青睞、品牌業配（Sponsor）及線下活動邀請。只要頻道能保持這股熱度，將流量變現，李泳豪未來的年收入要突破200萬港元絕對不是夢，隨時成為香港演藝圈中轉戰網絡最成功的「吸金王」之一。

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