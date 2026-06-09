鐵拳教育｜一文睇晒10集內容、演員陣容及5大必看亮點 金武烈、李星民以暴制暴痛快伸張正義

鐵拳教育｜改編自同名人氣網漫的全新韓劇已於Netflix正式上架，由金武烈與視帝李星民等實力派陣容領銜主演。故事講述執法單位「教權保護局」以極端手段深入校園解決失控欺凌，大快人心的痛快情節引發廣泛熱議！下文為您精心整理鐵拳教育即睇分集劇情、演員角色及5大必看亮點！

全劇背景設立在一個教育體制逐漸崩壞的假想世界觀。校園欺凌頻傳、師生關係緊張，加上家長過度干預，傳統的教育機制已難以運作。政府為此成立「教權保護局」作為非常規執法單位，並以「非常手段解決非常問題」為運作核心，專門處理失控的校園案件。

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《鐵拳教育》在Netflix播出。

羅華振（金武烈 飾）

教權保護局督察羅華振曾於韓國陸軍特戰司令部特任隊擔任上尉。退役後，羅華振負責在問題學校的第一線執行任務，擁有冷靜俐落的行動風格。

金武烈飾演羅華振。

崔康石（李星民 飾）

教育部長崔康石是創立教權保護局的關鍵人物。

李星民飾演崔康石。

任含琳（秦基周 飾）

教權保護局督察任含琳曾於韓國陸軍特戰司令部特任隊擔任預備役中士。任含琳是羅華振的學妹，具有頂尖的格鬥實力。

秦基周飾演任含琳。

奉靳代（表志勳 飾）

教權保護局事務官奉靳代於韓國科學技術院提前畢業，天生機智且擅長收集與打探情報。

表志勳飾演奉靳代。

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第1集：羅華振以暴制暴

被同學欺凌的朴大錫跳樓後，一班富家子弟仍毫不收斂，繼續欺凌其他同學。羅華振突然現身，以暴制暴教訓欺凌者，令在場學生一片震驚，他更宣稱教權保護局有權對學生進行鐵拳教育。羅華振隨後親自擔任朴大錫生前班別的班主任，校長則向他強調班內的劉俊亨父親有名有權，是下屆總統的有力競爭者，兩人隨即正面對着幹。

羅華振身體力行教訓劉俊亨，令對方最終屈服在恐懼中。羅華振更親自進行「家訪」，不顧國會議員劉光弼的威脅，強行將他的兒子帶回學校做清潔。羅華振亦在過程中安慰被欺凌的庚閔。

其後，劉光弼闖入崔康石的辦公室，企圖以崔康石的政治生涯作威脅要求收手。次日，崔康石果斷曝光劉光弼的醜聞作為「回禮」，失去靠山的劉俊亨隨即反過來成為被欺凌的對象。情緒失控的劉俊亨企圖放火燒死同學，及時被羅華振制止。在羅華振親手扔下打火機的極度恐懼下，劉俊亨最終認錯，所有曾欺凌過朴大錫的學生亦全數被捕。

第2集：羅華振助校霸改邪歸正

鐵拳教育引起迴響，有讚有彈，但教權局無所畏懼。教權局事務官奉靳代化身學生來到一間高中索料，他入鄉隨俗交保護費，目睹兩個學生幫派為引起張權赫的關注，不斷打架，並與其中一個被欺凌的學生金亨柱成為好友，羅華振受命前來管教。奉靳代故意引起校霸們的怒火，將他們的帶到禮堂交由羅華振處理，他先說之以情，但無人在意，更大打出手，但全不是他的對手，眾人乖乖依照他的上課時間表，雖偶有不配合，但都屈服在羅華振的武力下。

兩個幫派頭目“越獄”去見張權赫，最後將他帶去學校為他們出氣，二人自認有靠山而對羅華振大有不敬，但他同樣不是對方的對手，羅華振更用張權赫作為教材，讓學生們徹底心服口服，最後將對方拖出校園見張權赫的大哥，羅華振以一敵百，將他們打得落水流花。原來羅華振加入教權局與他的遗孀有關。

第3集：任含琳壓制網絡霸凌老師行為

羅華振的遺孀崔佳尹是一名老師，她被學生捅死，但該學生只被判4年，萬念俱灰的羅華振曾想過與兇手同歸於盡，但被岳父崔康石攔住，二人勢要透過教權局將校園惡瘤除去。回到現實，羅華振決定徹查老師性騷擾女學生韓苪梨案，致老師跳樓，他懷疑案件有隱情；與此同時，韓苪梨針對鄭老師，只因對方阻止她上堂直播，她更在網上造謠擬插手解決問題的班導高老師性騷擾，對方在壓力下自殺。

羅華振派新人兼師妹任含琳去所在班別做數學老師，在韓苪梨的挑釁下，她一腳踢爆她的手機，並沒收全班手機。任含琳發現學生在網上非法拍下鄭老師且造謠，即體罰她。韓苪梨在社交網公開偷拍鄭老師的地址，使網友人肉她，她打算辭職。羅華振找到鄭老師分享未婚妻的經歷，他指有學生寫信為她平反，她重新振作，更態度強硬面對韓苪梨，

不服的韓苪梨擬在網上再造謠，但被奉靳代攔截更公開真相，情緒失控的她找到鄭老師擬殺掉對方，但為救她，鄭老師從陽台跌下，幸羅華振將她接住。崔康石的政敵黃基泰公開教權局因崔佳尹而設，以及羅華振與崔康石的關係，強調設立目的是私人報復，而引起輿論。

第4集：羅華振踢穿名師真面目

奉靳代申請調職被崔康石拒絕，眾人下一個案子是學生暴力對待千相烈老師。任含琳去見涉事學生朴賢雄，他成績名列前茅，原來是懷疑千相烈促使父母餐廳停業，以及阻攔其成績進步。奉靳代透過分析全級排名，假裝學生去到諾維斯補習社，他在路上遇到金亨柱看到對方與曾霸凌他的學生友好相處，十分安慰。原來任含琳在高中時也被同學霸凌，羅華振為她出氣趕走霸凌者。

羅華振發現全級前11名都是千相烈的學生，除了朴賢雄更都在諾維斯補習。他更指千相烈是韓苪梨的國中導師，本來同樣以築明外語高中為目標，但缺席考試，令家中有權有勢的鄭秀正成功考入。原來他與鄭秀正的母親以教育監作交易，助她在每次考試中升等。教權局全員被帶走調查，他們要被關禁到考試結束後，以確保能幫助鄭秀正升等，他更將考試答案交給鄭母。奉靳代因被看輕而被放走，崔康石不顧他的回心轉意，簽了他的調職申請。

考試結束後，千相烈發現鄭秀正的數學和英文零分，考卷被調包，執意要收卷，但被羅振華制止，原來調交考卷的正是被放出去的奉靳代，羅振華更當眾踢爆真相。與此同時，在面對着黃基泰的提問，崔唐石完美反擊，在席上直言要締造一個良好的教育環境。

第5集：羅華振為被騷擾老師平反

小學老師崔智善在吊頸自殺之際，任含琳趕到着她做心理評測，並指因其結果而暫時停職，由羅華振接棒。學生金宇振的母親不斷地發訊息騷擾崔智善，對她的言行舉止不斷指指點點，以及要求對方無條件支持自己的兒子，更找到崔智善的社交平台不斷留言，她試圖找校長插手，但對方無動於衷。崔智善仍細心照顧金宇振，但他卻與其他同學發生衝突，但金母拒絕讓兒子道歉。

事後她更不斷打電話騷擾崔智善，令她精神狀態不濟，壓力倍增，對方更在網上造謠她虐待兒童。崔智善接受心理治療，羅華振不斷借小事打電話騷擾金母，她直接殺到學校找對方叫對方不要騷擾自己，他更踼到金父的工作地方下跪「道歉」。回到家後，金父金母吵架，金母直接找到校長投訴，但對方態度強硬不睬理，她十分生氣要帶兒子轉校，更試圖組織家長抗議，卻反被羅華振告虐待兒童。

金母卻從不認為自己的一舉一動有問題，金宇振用母親的電話致電崔智善代母親向她道歉。金母親眼目睹兒子與崔老師的相處，流下後悔的淚水。羅華振回到家中，翻看未婚妻的日記，她曾因學生趙圭哲倍感苦惱。

第6集：羅華振帶觸法少年去監獄「體驗」

羅華振翻看崔佳尹出事前的監控，崔康石到訪看到他家中處處都有崔佳尹的蹤影。教權局3成員目睹高中生偷車，隨即追趕他，對方用煙花攻擊更衝去人群，任含琳用單車攔截他們一行人，但他們毫不悔改，自豪年僅14歲不需接受法律制裁，他們更檢舉教權局虐待兒童，並破壞他們的汽車；任含琳發現女學生吳允珍狀態不對勁。崔康石去保釋眾人，並着他們去4位觸法少年的玄進學校。任含琳發現吳允珍被觸法少年關在儲物櫃，更發現對方進食毒品，只因被觸法少年誘惑可用於減肥。

觸法少年即使被揭穿販毒仍毫不悔改，教權局將4人帶去少年監獄「體驗」，他們被任含琳打到落水流花，更獲得「特別關照」。觸法少年之首閔智雄與監獄中的死刑犯金秀謙打起來，眾人趕到制止時，金秀謙卻指自己不小心滑倒，羅華振告知4人金秀謙曾將欺凌他的人殺光，令他們十分恐懼，閔智雄更被嚇到瀨尿。4人的家長投訴教權局將兒子送入監獄，但崔康石毫不慌亂，帶他們相聚，並揭穿他們販毒，但父母仍無腦力撐，指他們年紀尚小不懂事，被崔康石喝止。4人再被帶回監獄，勢要他們承擔責任。原來一切都是羅華振與金秀謙串通好，只為讓4人感受到恐懼，他寄語教權局不要再讓任何一個學生變成他。

第7集：奉靳代潛入學生賭博現場

閔智雄險被獄友襲擊，同在獄中的趙圭哲為他擋刀。他在處理好傷口後，向羅華振下跪道歉，但其實只是他「做樣」。

眾人調查賭博案，一名父親闖入教權局辦公室，原來他的兒子李在潤玩非法賭博借高利貸，欠下8500萬韓圓，父母幫他還清債務只想他從中學習，但他仍抵抗不到誘惑，再浸迷在賭博遊戲中，高利貸更到李父工位追債，最後李在潤更離家出走，他走頭無路下找到教權局。奉靳代化身學生潛入樂園高中，發現賭博風氣嚴重，他借機融入暗樁的圈子，在輸了100萬後，被學生引誘去加碼以及借高利貸。奉靳代因欠債被追債者帶走，他目睹學生被逼打劫以及偷竊，以及負責傳送賭博訊息，他在「工位」見到李在潤，但他狀態勁差。

奉靳代幫助修復賭博網站廣告，暗自留下摩斯密碼交代所在地，羅華振以及任含琳隨即殺過去，成功找到奉靳代。羅華振單槍匹馬去找話事人並出手教訓，狂扇巴掌。在相處過程中，任含琳對奉靳代心生好感。黃基泰為了在總統大戰戰勝崔康石，私下去見趙圭哲。

第8集：羅華振踢穿學生用非法藥物備考

教權局將目標放在承硯高中，家長以難搞出名。在考試中，S班學生鄭賢民暈倒引起教權局關注，鄭母到學校並不關心兒子的身體狀況，喂他吃下提高專注力的藥物，着他繼續考試。教權局強制學生進行尿檢，父母全言不理執意帶子女去補習。

黃基泰將羅華振帶觸法少年去監獄，釀成傷患的事件曝光。鄭母為了兒子考上醫學院，不惜搬家到學校附近，甚至將房門拆除，方便監督兒子溫習；她去討好多熙母親只為獲得更多情報，並從對方身上獲得提高專注力的藥物，鄭賢民被逼服用，羅華振查出是非法藥物，構成刑事犯罪。

當時鄭母仍不滿藥物的效果更在論壇尋找更有效的藥物，但其實是毒品，他體內的劑量已致死，甚至上癮。鄭母將鄭賢民困在房間中，任含琳吊繩破窗而入，制阻他服用毒品。羅華振揭穿鄭母明知是毒品仍要喂給兒子服用的真相，她毫不悔改，要兒子回來學習，考上醫學院。羅華振着鄭母自己考上醫學院，緊跟她為兒子設計的時間表進行，由他親自監督；而鄭賢民則在醫院接受治療，在奉靳代的幫助下，他成功找到自己的興趣。

兩母子終相見，但見面第一句仍是問他有沒有讀書，他坦言自己不會去考醫學院入學考試，希望母親可以好好過自己的生活，拒絕再被道德綁架。羅華振發現該毒品與趙圭哲殺害未婚妻有關聯；與此同時，黃基泰助趙圭哲回歸社會。

第9集：羅華振為遭精神霸凌學生奪回公道

趙圭哲回歸校園，被大批學生家長抗議，羅華振親自去學校見他溫提對方不要搞小動作。趙圭哲來到教權局指同學張成九被霸凌，羅華振親自去處理，但老師卻指沒有異樣，他發現雖然張成九沒有被打，但卻無形中被李志浩欺凌。

眾人查出學生用張成九的帳號去詐騙，他更慘被追債，但李志浩卻就手旁觀，甚至李母也毫不認數。李志浩更反將一軍，檢舉張成九霸凌他。任含琳假裝懦弱學生去接近李志浩，並將自己的帳號借給他使用，成為新的「人肉WIFI」，借機駭入他的手機，將他的所作所為原封不動還給他。任含琳更故意激怒他，令對方在同學面前擬對她動手動腳，從而召開學暴委，羅華振到來成為任含琳的代表律師，更宣布學暴會交由教權局監管，李志浩強調自己從未對張成九動手，但羅華振強調精神暴力同樣是霸凌的一部分。

深夜，崔唐石與羅華振小酌，二人都萬分思念他的女兒以及他的未婚妻。原來李志浩搶先一部召開學暴委是趙圭哲的建議，他事後更將對方推落樓，假裝自殺現象，再將剪接過的對話交給黃基泰。

第10集：羅華振終將趙圭哲繩之於法

事件曝光後，教權局被大眾抨擊，羅華振翻看CCTV懷疑有人將李志浩推下樓，他猜測是趙圭哲所為，與心丸有關。趙圭哲當年示學校為毒品市場，學生是潛在客戶，卻被崔佳尹發現因此將她殺害。趙圭哲故意提起崔佳尹激怒羅華振，令對方動手，片段在網絡瘋傳，教權局所有員工停職。

趙圭哲再次在學校搞毒品生意，將貨品偽裝，招攬學生做跑腿，學校風氣變差。跑腿之一的張成九發現不對勁去找羅華振但被趙圭哲攔截。但原來教權局消失都是羅華振的計劃，只為逼使趙圭哲出手，一大班老師前來幫忙，拿出搜出的毒品，奉靳代與任含琳潛入校園找出所有包裝款式，教權局將矛頭指向趙圭哲，並宣布回復職位。三人去學校找尋證據，任含琳誤吸入毒品，從高樓跳下攔截兩學生，但不敵二人，關鍵時刻奉靳代保護她。

羅華振獨自去追趕趙圭哲，他以張成九的性命作威脅，更用刀捅羅華振。羅華振親手將刀拔出，一巴一巴將他打倒在地；他失血過多依稀中見到崔佳尹，任含琳將他扶起，所有涉事學生落網。崔康石看到羅華振身受重傷，一改剛剛的沉重，激動得想打趙圭哲。教權局眾人去拜祭崔佳尹；在一所學校中，籃球隊被一名學生體罰，三人小隊齊齊出動。

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1. 校園以暴制暴 設定創新

縱觀近年的韓劇，以暴制暴這類復仇型的劇情並不罕見，例如《非法正義》和《模範的士》等以私刑伸張正義的題材均備受觀眾追捧。不過，《鐵拳教育》將舞台搬到校園，實行「以暴制暴」，帶來極大的反差感，以戲劇方式引發大眾思考現實中難以解決的教育衝突，極具看點！

劇情圍繞校園暴力。

2. 改編自超人氣網絡漫畫

《鐵拳教育》改編自由韓國漫畫家蔡溶宅與韓嘉藍聯手創作的人氣網絡漫畫。自2020年開始連載以來，該作人氣一直高企，收益突破23億韓元，更榮登YLAB公司銷售額榜首，本身已累積大量忠實書迷，是次影視化自然備受矚目。

3. 演員與角色契合度極高

雖然《鐵拳教育》的主演陣容並非一線流量明星，但與角色的契合度極高。劇中包含大量精彩的動作場面，男主角金武烈曾獲國防部頒發「西海守護者徽章」，身手不凡；而視帝李星民的加盟更為劇集質素提供了信心保證；秦基周在劇中乾脆利落的格鬥身手，亦可見其下了不少苦功。

《鐵拳教育》的演員適配度高。

4. 幕後金牌團隊打造

本劇由執導過《少年法庭》的洪鍾燦導演掌舵，並由《精神病房也會迎來清晨》的編劇團隊李楠圭、金多喜及文鍾浩共同執筆。劇中案件均有現實原型參考，例如第1集講述國會議員之子在校內凌虐同學，校方因畏懼權勢選擇包庇，導致朴大錫墜樓身亡。情節精準對應了2023年震驚韓國社會的「鄭淳信兒子欺凌案」，令觀眾觀看時更具共鳴。

劇情參考真人真事。

5. 實力派綠葉宋英奎遺作

在第1集中飾演惡霸父親劉光弼的實力派綠葉演員宋英奎，於去年捲入醉駕案後不幸離世，本劇亦成為其遺作。他將傲慢權貴的嘴臉演繹得淋漓盡致，面對兒子害出人命仍毫無悔意，甚至企圖動用國家權力遮掩真相，最終惡行曝光、狼狽入獄的下場令人唏噓。

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