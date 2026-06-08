SEVENTEEN小分隊DxS演唱會唱足逾3小時 模仿《Blue》MV勝寬反串演出 DK報喜將做舅父

人氣韓團SEVENTEEN小分隊DxS（DK x 勝寛） 上周六（6日）及日（7日），於澳門威尼斯人綜藝館舉行首次巡迴演唱會，並唱足3小時15分鐘，DxS不僅大展驚人唱功，更邀請了14人弦樂團現場伴奏，又拍攝驚喜間場影片，冧爆粉絲。

舞台3D蝴蝶神呼應SEVENTEEN大隊

演唱會以DxS今年1月發行的首張迷你專輯 《Serenade》 中「平凡的愛情」為主題，透過兩位成員細膩的情感與和聲，展現出能引起共鳴的音樂故事。演唱會由大屏幕上兩隻2D蝴蝶幻化成3D蝴蝶、在舞台上空飛翔揭開序幕，蝴蝶意象正正呼應SEVENTEEN大型巡迴演唱會的蝴蝶舞台特效。

勝寬唱出前輩泰妍的歌曲

Solo部分，勝寛唱出 《Dandelion》 及 《Dream Serenade》 後感性分享：「謝謝大家，這是我的個人舞台。大家聽現場版本喜歡嗎？非常感謝大家。這兩首歌對我來說都非常有意義，每次唱的時候都特別緊張。我剛剛唱的時候，聽到也看到大家一起唱，大家都很集中，就更緊張。但也因為更緊張，所以就可以唱得更好，謝謝你們。」勝寬又問大家澳門有甚麼好吃，但因台下反應太熱情，最終一句也沒聽清楚，最後搞笑叫大家上傳到社交平台weverse。隨後他送上個人舞台最後一首歌 《Time Lapse》，並說明這是非常尊敬的前輩泰妍的歌曲，希望這首歌能成為CARAT的安慰。

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DK爆料姊姊有喜將當舅父

至於DK的Solo部分，台下CARAT不時跟着合唱，令DK非常驚喜，說：「作為我個人舞台，第一首歌帶來了 《A Journey》，大家覺得怎樣？（全場大合唱副歌）大家真的唱得好。你們是因為聽過很多次我的翻唱，所以會唱嗎？我覺得今晚的演唱會因為有大家，氛圍非常好，也特別熱情。我的家人也有來到現場，相信家人看到大家看得這麼開心，他們也會很開心。然後還有一個好消息，想跟大家炫耀一下，我的姊姊，她不是結婚了嗎？她懷孕了，有一個女兒，所以我有一個姨甥女了。聽到姊姊懷孕的消息，我心情很好，就想跟她說希望她可以健康地誕下小寶寶。」之後DK唱出了 《GO!》。

勝寬破格反串做女友與DK激戰

在演唱會間場部分，DxS精心拍攝了多條影片送給CARAT。當中二人以《Blue》MV為模仿，勝寬反串扮演女生，DK為男友，二人因為「獨食」吵架，當中一幕，勝寬一句「你試下丟」，DK「以為我不敢」隨即扔掉毛巾一幕，全場爆笑。片中還有MINGYU現身，令粉絲十分驚喜。結尾時，DxS表示為今次演唱會做了很多準備，又感謝澳門CARAT，讓他們感到很幸福。

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