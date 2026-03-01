SEVENTEEN 啟德開騷晒廣東話冧粉絲 珉奎貪玩將水噴向隊友 勝寬「報仇」場面搞笑

韓國人氣組合 SEVENTEEN 昨晚（28日）再度登陸啟德主場館舉行 SEVENTEEN WORLD TOUR［NEW_］IN HONG KONG 演唱會，不少粉絲自備了應援物品到場支持偶像。

SEVENTEEN粉絲陷入瘋狂狀態

九子現身以跳唱歌《HBD》為演唱會揭開序幕，現場粉絲即陷入瘋狂狀態，尖叫聲四起！接着再唱出《THUNDRER》，經過一輪勁歌熱舞後，九子逐一跟現埸歌迷打招呼，隊長S.COUPS表示：「因為香港的氣氛這麼熱鬧，我們先再回來。」令全場粉絲再度尖叫起哄！隨後亦有成員大晒廣東話冧粉絲，他們表示很開心，可以再來香港開演唱會跟大家見面，又有機會可以品嚐香港的美食，感謝大家的愛，有大家真是好幸福，他們表示餘下的巡迴演唱會繼續努力，並感謝大家繼續支持我們。

珉奎將水噴向隊友勝寬

去到Encore環節，九子換衫後出埸，再次唱出開埸唱過的《HBD》、《THUNDER》，之後「隨機」唱《Clap》，不少粉絲亦站起來跟着歌詞拍手，場面熱鬧；之後再唱小分隊的歌曲《Fighting 》，隨後再響起歌曲《Nice》的前奏時，令現埸氣氛再推上高峰。期間成員珉奎突然走到台邊拿起水樽，並將樽內的水噴向前方的粉絲，又為自己洗面，貪玩的他，期間亦有將水噴向隊友勝寬，勝寬亦即執起水樽，在台上追着珉奎「報仇」，兩人更由台前走到台後再跑回台前，十分搞笑！