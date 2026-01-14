Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

金珉奎@SEVENTEEN快閃2千粉絲區現身1分狂揮手打招呼 為第一次小分隊演唱會做足準備心情緊張

影視圈
更新時間：22:15 2026-01-14 HKT
發佈時間：22:15 2026-01-14 HKT

韓團SEVENTEEN成員之一金珉奎以品牌代言人身份來港，今日（14日）到尖沙咀出席品牌宣傳活動及雞尾酒會慶祝活動，吸引了近2千粉絲在尖沙咀海旁，冒着寒風及烈日煎熬下守候。最終金珉奎在商場內完成大會簡短的提問後，以快閃方式走到戶外粉絲守候區行了一小圈，他的出現當然引起在場粉絲瘋狂尖叫，現場即時變成一遍粉絲高舉手機和相機爭相拍攝偶像的手機海，場面非常壯觀。金珉奎全程不停揮手跟粉絲打招呼，不過，他在露天粉絲區現身僅僅1分鐘多，便即時跟隨工作人員安排下返回商場內。

金珉奎望粉絲期待演唱會

金珉奎受訪時開心表示，穿上大會這系列中的服裝，令他非常喜歡，對於工作動向，他表示，接下來的活動計畫，是兩星期後就會開始的CxM [DOUBLE UP] LIVE PARTY了，現在正在努力準備。因為是第一次小分隊的演唱會，所以很緊張。兩周後就要開始了，希望粉絲們可以非常期待，而他為了見到更多粉絲會更加努力的，請大家多多支持。

