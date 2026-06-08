吳婉芳二仔胡智同嚴重受傷急做手術 遇無妄之災憔悴病容曝光 早前舉行豪門婚禮掀熱話

被譽為「最美奶奶」的1986年港姐亞軍吳婉芳，其二仔胡智同（Lynus）早前才與女友Kristy舉行完世紀婚禮，人生剛踏入美滿新篇章，豈料樂極生悲，竟因健身而遭遇嚴重意外，導致胸肌撕裂，需要即時接受手術。

胡智同胸肌撕裂需做手術

胡智同手術後在社交平台分享了一張照片，只見他身穿病人服躺在手術床上，右手被固定在手托上，看起來手術已經順利完成。然而，照片中的他神情略帶疲憊，臉上流露出一絲無奈，顯然對於這場新婚後的無妄之災感到相當鬱悶。

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胡智同結婚後無預警受傷

他在IG上以長文詳述了受傷經過，原來意外發生在婚禮剛結束後。他寫道：「生活總會以意想不到的方式考驗我們。婚禮剛結束，我在健身房做臥推時，只是舉了個普通重量——這完全在我的能力範圍之內——結果卻撕裂了胸肌。」他坦言做夢也沒想到會發生這種事，心情沮喪到極點，因為他本期待著一個充實的休賽期來好好訓練，如今卻要面對長達六個月的漫長復原期。

胡智同：為甚麼是我

這次意外對他無疑是晴天霹靂，他更一度極度無奈地反問自己：「為甚麼是我？為什麼偏偏是現在？」不過，作為健身愛好者的他很快便調整好心情，表現出積極面對的態度。他寫道：「我意識到，有些問題沒有答案。我唯一知道的是，生活總要繼續，我也會繼續前進。」他誓言會比以往更強大，並視這次挑戰為成長的機會，「我們不會因為安逸而成長，我們會因為挑戰而成長。而這恰好是我的。」

胡智同世紀婚禮吳婉芳顏值爆燈

回顧不久前胡智同的婚禮，場面盛大且星光熠熠。其母吳婉芳的凍齡美貌再度成為全城熱話，現年58歲的她身穿一襲白色晚禮服，配上奪目的翡翠首飾，氣質雍容華貴，顏值依然「爆燈」，狀態好到令人難以置信。席間最大的驚喜，莫過於新郎的契爺「歌神」張學友不僅以長輩身份穩坐主家席，更與吳婉芳深情合唱經典金曲《愛是永恆》，掀起全場高潮，影片隨即在網上瘋傳，成為一時佳話。

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