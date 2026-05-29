吳婉芳二仔胡智同奢華婚禮全曝光 270度天際線下宣誓激動爆喊 「最美奶奶」紅裙配翡翠艷壓全場

1986年港姐亞軍吳婉芳的二仔胡智同（Lynus）日前與女友Kristy結婚，展開人生新一頁，有「最美奶奶」之稱的吳婉芳曾表示：「作為母親的我，衷心祝賀這對新人Kristy & Lynus永結同心，幸福滿滿。」胡智同的婚禮邀請了不少城中富豪名人出席，契爺「歌神」張學友席間與新任奶奶吳婉芳唱歌助慶，曾志偉、元彪、鄭伊健與蒙嘉慧、李嘉欣與許晉亨亦有現身，場面星光熠熠、熱鬧非凡。

胡智同以「摯友」形容與太太關係

胡智同昨日（28日）在IG貼上多張婚禮相片，並以「摯友」來形容與太太的關係：「正式和我的摯愛結為連理，感謝所有前來慶祝我們生命中最重要的一天的家人和朋友。你們的見證讓這個特別的日子更加難忘。 特別感謝uncle 鄭兆良，沒有你，我肯定沒辦法這麼完美，也要感謝所有幫助我們實現這一天的人，沒有你們，我們不可能做到這一切（你們知道我說的是誰！）。 願我們永遠幸福美滿。」

相關閱讀：吳婉芳二子胡智同低調結婚 契爺張學友跟吳婉芳合唱親密擁抱 美魔女顏值爆燈不輸新娘

胡智同婚禮整體感覺極具奢華

負責為今次婚禮擔任攝影團隊，在一對新人的允許，公開了當日婚禮鮮為一知的一面，片中所見，胡智同婚禮在金鐘The Henderson Cloud 39舉行，這是香港最高的全玻璃天幕宴會廳，6800平方呎、8米高的無柱宴會空間，採用寬敞明亮落地玻璃設計，飽覽270度天際線和繁華城市景致，最多容納500人，整體感覺極具奢華，而且擁有滿滿的浪漫氛圍。片中所見，婚宴場地佈置以純潔的白色為主調，大量的滿天星、白玫瑰和蘭花構成美麗的花拱門和裝飾，營造出夢幻般的場景。婚禮在一處可以俯瞰城市景色的戶外天台舉行，新郎胡智同穿上筆挺的黑色西裝，面帶幸福的微笑等待著他的新娘。新娘穿著一襲優雅的無肩帶白色婚紗進場，胡智同宣誓時難掩激動情緒，當眾喜極而泣並以手拭淚，最後在親友們的祝福下，一對新人交換戒指後深情擁吻。當中特別可愛的細節是，兩人的愛犬充當花仔、花女參與這場婚禮。

吳婉芳優雅高貴吸引了全場目光

期間吳婉芳穿上紅色端莊裙子並佩戴了一串翡翠珠鏈，挽住兒子的手走出酒店，又挽手影大合照，超強的「凍齡」的特質與及優雅高貴吸引了全場目光。吳婉芳與已故商人胡家驊婚後育有二子一女，長子胡智略（Caspar）已於2021年迎娶霍英東孫女霍詠盈（Caroline），有「城中鑽石級筍盤」的二子胡智同（Lynus）遺傳了父母的真傳，擁爆肌身材，顏值身形不輸任何明星，家世顯赫的胡智同畢業於牛津大學，胡智同早年與與友人合資7位數在中環開設健身中心，身兼藝術家及私人健身教練的他，不時充當「生招牌」，毫不吝嗇於社交網晒Fit爆Body。胡智同與媽媽吳婉芳感情很好，曾在母親節親手炮製曲奇做禮物，意外洩2萬呎8層獨立屋內部的寬敞空間。胡家位於跑馬地大坑道的超級豪宅總面積達2萬平方呎、樓高8層，地下為停車場，一樓設有會所設施如健身室、室外泳池以及小庭院，其餘6層為房間和客飯廳，據知最高3層為吳婉芳居所，其餘三層即供子女居住，大宅頂層更設有空中花園，大宅更曾榮獲國際設計大獎，更被評為「香港五星級私人住宅」。

相關閱讀：吳婉芳公開次子胡智同豪門婚禮高清相 新抱Kristy氣質出眾 名車彰顯家族地位 花海盡展奢華感