林青霞狀態一流罕現身江西  笑靨如花牽手閨密少女感四射  逆齡生長三字贈粉絲冧到暈

現年71歲、一代影壇絕色大美人林青霞，近年來逐漸淡出幕前，過著愜意閒適的隱退日子。生性喜歡四處遊歷的她，近日驚喜現身江西會昌戲劇小鎮。從最新曝光的畫面可見，這位年逾古稀的影的美人，展現出令人屏息的絕世容貌。只見她臉上僅施以極淡的脂粉，但膚質依舊白皙細滑、晶瑩剔透，絲毫未見歲月留下的痕跡。當天她以一件純淨素雅的白色襯衣搭配一襲深色長裙，造型簡約卻散發著難以掩蓋的高級質感。她與現年75歲的閏密丁乃竺結伴同遊，兩人一路上談笑風生、笑靨如花，二人更於街上手拖手。

林青霞和閨密手拖手遊江西

不僅容貌凍齡，林青霞的身段同樣維持得相當完美，體態依舊輕盈纖瘦。在小鎮漫步時，她的步伐輕快敏捷、身姿挺拔從容，完全沒有一般長者常見的蹣跚老態。最令人眼前一亮的是，她與閨密在街頭甚至宛如年輕女孩般手挽著手遊逛，那份天真爛漫的模樣簡直是少女氣息滿溢，活力之充沛讓人完全忘記了她的真實年齡，兩人站在一起猶如一對充滿青春活力的姊妹花。

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林青霞甜笑向粉絲說我愛你

除了欣賞古鎮美景，林青霞此行也前往觀賞了當地的特色戲劇演出。當得知偶像降臨，大批熱情粉絲隨即蜂擁而至，一路緊隨。眾人難掩激動之情，齊聲對著她高呼「我愛你」來表達傾慕。面對群眾的熱烈愛戴，林青霞不但沒有絲毫巨星架子，反而感到無比愉悅，綻放出極具感染力的甜美笑容，並親切地開口回應粉絲：「我也愛你們！」這位芳華絕代的傳奇女星，不但氣質出眾、外貌出塵，更是如此親民寵粉，全方位展現了無與倫比的迷人魅力，「大美人」的稱號絕對是實至名歸。

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