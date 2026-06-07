Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

林青霞狀態一流罕現身江西  笑靨如花牽手閨密少女感四射  逆齡生長三字贈粉絲冧到暈

影視圈
更新時間：17:00 2026-06-07 HKT
發佈時間：17:00 2026-06-07 HKT

現年71歲、一代影壇絕色大美人林青霞，近年來逐漸淡出幕前，過著愜意閒適的隱退日子。生性喜歡四處遊歷的她，近日驚喜現身江西會昌戲劇小鎮。從最新曝光的畫面可見，這位年逾古稀的影的美人，展現出令人屏息的絕世容貌。只見她臉上僅施以極淡的脂粉，但膚質依舊白皙細滑、晶瑩剔透，絲毫未見歲月留下的痕跡。當天她以一件純淨素雅的白色襯衣搭配一襲深色長裙，造型簡約卻散發著難以掩蓋的高級質感。她與現年75歲的閏密丁乃竺結伴同遊，兩人一路上談笑風生、笑靨如花，二人更於街上手拖手。

林青霞和閨密手拖手遊江西

不僅容貌凍齡，林青霞的身段同樣維持得相當完美，體態依舊輕盈纖瘦。在小鎮漫步時，她的步伐輕快敏捷、身姿挺拔從容，完全沒有一般長者常見的蹣跚老態。最令人眼前一亮的是，她與閨密在街頭甚至宛如年輕女孩般手挽著手遊逛，那份天真爛漫的模樣簡直是少女氣息滿溢，活力之充沛讓人完全忘記了她的真實年齡，兩人站在一起猶如一對充滿青春活力的姊妹花。

相關閱讀：71歲林青霞罕現身近照揭零P圖下真實狀態 粉絲爆合照特別規矩 網民：抵佢紅足咁多年

林青霞甜笑向粉絲說我愛你

除了欣賞古鎮美景，林青霞此行也前往觀賞了當地的特色戲劇演出。當得知偶像降臨，大批熱情粉絲隨即蜂擁而至，一路緊隨。眾人難掩激動之情，齊聲對著她高呼「我愛你」來表達傾慕。面對群眾的熱烈愛戴，林青霞不但沒有絲毫巨星架子，反而感到無比愉悅，綻放出極具感染力的甜美笑容，並親切地開口回應粉絲：「我也愛你們！」這位芳華絕代的傳奇女星，不但氣質出眾、外貌出塵，更是如此親民寵粉，全方位展現了無與倫比的迷人魅力，「大美人」的稱號絕對是實至名歸。

相關閱讀：林青霞罕現身中大氣質非凡  71歲狀態一流笑容竟現少女感  分享險失明經歷飛機上爆喊

最Hit
前TVB花旦簡佩筠罕露面 消失幕前29年從商血本無歸 流產近乎不育 曾被封「最美陸無雙」
前TVB花旦簡佩筠罕露面 消失幕前29年從商血本無歸 流產近乎不育 曾被封「最美陸無雙」
影視圈
8小時前
極致網購 將軍澳濕透快遞跌出「兩條嘢」 網民看清真身極錯愕：連「XX」都要買落嚟！？｜Juicy叮
極致網購 將軍澳濕透快遞跌出「兩條嘢」 網民看清真身極錯愕：連「XX」都要買落嚟！？｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
寶珮如被掌摑傷痕照曝光 半邊臉佈滿深紫瘀傷 微絲血管爆裂觸目驚心 打人者係金像女星
寶珮如被掌摑傷痕照曝光 半邊臉佈滿深紫瘀傷 微絲血管爆裂觸目驚心 打人者係金像女星
影視圈
7小時前
住公屋僅10年即交回！港爸210呎蝸居大翻身 極速「結婚生仔買樓」 網民全跪：太本事｜Juicy叮
住公屋僅10年即交回！港爸210呎蝸居大翻身 極速「結婚生仔買樓」 網民全跪：太本事｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
新皇崗口岸懶人包｜傳7月1日啟用！一地兩檢5分鐘通關/24小時開放/接駁交通巴士、小巴／深圳地鐵一文睇清
新皇崗口岸懶人包｜傳7月1日啟用！一地兩檢5分鐘通關/24小時開放/接駁交通巴士、小巴／深圳地鐵一文睇清
旅遊
7小時前
美20歲大學生遊日失蹤逾一周 遺體京都郊外尋獲 父：悲痛難以言表
02:15
美20歲大學生遊日失蹤逾一周 遺體京都郊外尋獲 父：悲痛難以言表
即時國際
11小時前
觀塘半世紀老字號「啟泰馬仔」6月底結業！專營手製麥芽馬仔、懷舊糖餅零食 店員：老闆年紀大做不來
觀塘半世紀老字號「啟泰馬仔」6月底結業！專營手製麥芽馬仔、懷舊糖餅零食 店員：老闆年紀大做不來
飲食
8小時前
鍾鎮濤悲布母親離世享年101歲：難以平復的哀慟 埋首工作望擺脫思念 指「難強顏歡笑」
鍾鎮濤悲布母親離世享年101歲：難以平復的哀慟 埋首工作望擺脫思念 指「難強顏歡笑」
影視圈
5小時前
勝和前「坐館」被摑內情曝光 獄中欠同門「紋身忠」過百萬賭債
突發
2026-06-06 16:16 HKT
港版築地｜鴨脷洲熟食中心翻新完成 海鮮加工小菜、一口西多聞名陳新記歸位重開
港版築地｜鴨脷洲熟食中心翻新完成 老字號陳新記歸位重開  續賣海鮮加工小菜、一口西多
飲食
6小時前