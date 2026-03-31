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71歲林青霞罕現身近照揭零P圖下真實狀態 粉絲爆合照特別規矩 網民：抵佢紅足咁多年

影視圈
更新時間：16:00 2026-03-31 HKT
發佈時間：16:00 2026-03-31 HKT

71歲的大美人林青霞，淡出幕前後罕有現身，但對於慈善活動卻是不遺餘力，近日她亮相「健步行」的活動，並跟一班參加者大合照，當天她以一身簡約的灰色運動裝束亮相，薄施脂粉，其溫暖親切的笑容與從容優雅的姿態，瞬間成為全場焦點，而林青霞近照在網上曝光後，馬上引起網民討論，讚她完全無醫美痕跡，自然優雅地老去。

林青霞近照有歲月痕跡反被讚

林青霞近照在網上曝光後，隨即引起網民洗版式讚美，林青霞臉上自然的歲月痕跡，反而成為了最被稱頌的亮點，網友紛紛留言：「她的臉還是很自然，應該沒有醫美過度吧」、「很美，沒有過度醫美減肥，臉上有肉反而顯得慈眉善目」、「這才是正常人最好的狀態」、「漂亮了一輩子，好優雅」、「氣質這塊，從年輕那會就沒輸過」，林青霞在慈善活動亮相，親民態度獲網民讚抵她紅足多年。

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林青霞合照有特別規矩

林青霞跟參加者大合照，但原來她也有自己的拍照規矩，就是無人可以單獨與她自拍合照，必須由其助手用手機拍攝後，再將照片統一發放。這個做法既能維持現場秩序，亦確保了照片的品質，而能夠跟大美人合照，網民已經十分滿意，並將當天的相片放上小紅書炫耀。

林青霞嫁人息影樂善好施

林青霞於70年代在台灣以文藝片出道，憑藉著出眾的美貌與脫俗的氣質迅速走紅。80年代，她將事業重心轉移至香港，挑戰多種類型的角色，從清純玉女到英氣俠女，尤其以「東方不敗」一角最為深入民心，奠定了她在華語影壇的殿堂級地位。然而，在1994年，正值事業巔峰的她選擇為愛息影，與富商邢李㷧步入婚姻，自此淡出大銀幕，專心投入家庭生活。

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