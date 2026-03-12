林青霞繼女邢嘉倩最新近照曝光 曾傳未婚懷第三胎 為百億閨密慶生身形成焦點

百億富豪曾文豪的女兒曾昭怡近日迎來生日，並在IG限時動態中，分享了多張溫馨熱鬧的生日派對照片。從照片中可見，她被一眾名媛好友簇擁，面前放著一個精緻可愛的生日蛋糕，臉上洋溢著幸福的笑容。同場的全是城中名媛，位位身價驚人！

曾昭怡獲名媛閨密團送驚喜

為曾昭怡送上「今年第一份生日驚喜」的閨密團陣容鼎盛，全都是城中名媛。當中包括林青霞的繼女邢嘉倩、富力集團千金李嘉穎、仁濟名媛嚴紀雯，以及佳士得美術學院亞太區總監毛國靖。派對現場佈置了金色氣球，氣氛歡快，曾昭怡在照片下寫道：「Thank you for my first birthday cake this year」，足見她與朋友們的深厚情誼。

邢嘉倩罕有露面傳再為人母

在眾多好友中，最引人注目的莫過於久未公開露面的邢嘉倩。她與曾昭怡感情極好，在合照中親密地從後擁抱著壽星女，兩人頭貼頭，笑容燦爛。作為香港富商邢李㷧與首任妻子、名媛張天愛的女兒，邢嘉倩的家庭背景顯赫。雖然父母離異，但她與繼母林青霞關係融洽，林青霞視她如己出，她亦曾公開大讚林青霞是「世界上最好的繼母」。邢嘉倩的感情生活一直備受關注。她向來是位思想獨立的女性，選擇了未婚生育的道路，並與外籍男友育有兩名子女。

邢嘉倩上一次有近照曝光，已是2024年10月的事。當時她出席晚宴，合照被傳開後，網民指她腹部明顯隆起，引發外界對她是否懷上第三胎的猜測。而這次的生日派對照片中，她身穿黑色寬鬆外套，身形看起來相當纖瘦，絲毫不見孕味，未知是否「產後收身」成功。

