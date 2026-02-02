71歲「大美人」林青霞近照曝光！紅衣赴宴成全場焦點 賓客爭相合照有兩大「潛規則」

71歲「大美人」林青霞已淡出幕前多年，近年開設社交平台多了接觸外界，間中會分享日活。林青霞近日出席出版社50周年晚宴，難得露面當然吸引現場不少賓客趁機邀合照，但原來要跟林青霞集郵有一定難度。

林青霞打扮成焦點

雲海昨日（1日）在IG分享一張與林青霞的10人大合照，相中見到有坐有企，而紮起頭髮的林青霞，氣色相當好，加上坐在中間位又穿紅衣，整個人成為焦點。不過雲海爆料，要跟林青霞合照只有群合不能單獨合照，有不少規矩要遵守。

雲海留言：「終於收到呢張相啦！話說早幾日天地50周年晚宴，林青霞有到場，大家都想同佢影相打卡，不過有規矩㗎，就係冇人可以單獨同佢影；而且冇人可以用自己相機同佢影，於是乎要佢助手影完之後send返俾出版社再send俾我哋，但係我哋都已經好開心！佢真人仲靚，果然係超級大美人！」

雲海令網民羨慕

雖然雲海要花幾日時間又幾經轉折才取回合照，仍令不少網民感到羨慕：「最美的青霞姐姐」、「嘩！呢件事好夢幻」、「睇落仲喺身體健康，果然喺東方不敗」、「青霞本人漂亮嗎？」

