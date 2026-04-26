林青霞罕現身中大氣質非凡  71歲狀態一流笑容竟現少女感  分享險失明經歷飛機上爆喊

71歲的「大美人」林青霞，雖淡出幕前多年，但對慈善及文化活動始終不遺餘力。近日，她罕有地現身香港中文大學，以主講嘉賓身份分享她的人生智慧，其最新的絕佳狀態引起全場轟動。

林青霞「腹有詩書氣自華」

活動當日，林青霞博士穿上一件淺藍色恤衫，外搭杏色長款外套及同色系長裙，整體造型流露出知性而優雅的氣質。雖然已年過古稀，但她保養得極好，臉上雖有歲月痕跡，但五官依舊精緻俏麗，一顰一笑間散發著無與倫比的優雅氣質。難怪在場有幸親睹其風采的學生和網民都紛紛讚嘆，稱她為真正的「不敗美人」，更盛讚她「腹有詩書氣自華」，認為這種由內而外散發的氣質，遠勝於人工雕琢的美。

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林青霞待人極親切毫無架子

從現場影片可見，林青霞甫進場便全程笑容滿面，熱情地向在場師生揮手致意，態度親切，絲毫沒有巨星的架子。在分享會上，她細訴了從17歲出道，到39歲在事業高峰時選擇步入家庭，再到後來為了不與社會脫節而開始學習寫作、畫畫和攝影，不斷豐富自己人生的心路歷程。

林青霞拍戲曾險失明

她坦言，人生中最難忘的經歷之一，是在拍攝電影《龍門客棧》時眼睛受傷，險些失明，當時在回港的飛機上痛哭不止，卻沒想到後來竟憑該片獲得金馬獎多項提名。當被問及如何面對人生的選擇時，林青霞分享了她的智慧：「我不會為自己的選擇後悔，做出選擇之後就努力做好。」她積極、樂觀、充滿生命力的心態，讓在場的每一位觀眾都深受感染，為之讚嘆喝彩。

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