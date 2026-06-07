甜寵劇男星金澤離世終年33歲 擅演霸道總裁傳拍短劇過勞猝死 拍《忘記你，記得愛情》走紅

內地男星金澤（本名張家瑋）驚傳已於6月4日在杭州住處驟逝，終年33歲。金澤以高大帥氣的「霸道總裁」形象深植人心，他近年轉型在短劇市場圈粉無數，曾參演《忘記你，記得愛情》、《從結婚開始戀愛》等多部甜寵劇。他離世的消息直到6月6日才由多年摯友證實，消息一出立刻衝上微博熱搜。據劇組工作人員透露，金澤前幾天還在橫店趕拍新戲，如今突傳死訊，外界紛紛將矛頭指向短劇產業日夜顛倒、高強度的拍攝環境，揣測死因恐與「過勞猝死」有關，令大批死忠粉絲震驚且心碎。

金澤日前赴杭州看王力宏演唱會

令人鼻酸的是，金澤生前最後的更新朋友圈的動態的日子是5月30日，當天他才剛前往杭州奧體中心觀賞完王力宏的演唱會，並開心晒出現場照寫下「不錯兒」三字，心情看似相當愉悅，豈料短短數日竟天人永隔。率先證實死訊的摯友也在社交平台發文哀悼，透露兩人同為山東威海人且從小玩到大，今年春節更才剛在家鄉開心聚餐，如今面對突如其來的死訊，讓他直呼「久久無法接受現實」，多麼希望這一切只是一場誤會。

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公司請大眾勿過度猜測金澤離世原因

針對網上的各種死因揣測，金澤所屬經理人公司「盛世光年文化」已正式發布聲明回應。公司方面強調，為了尊重逝者並體恤家屬此刻悲痛的心情，懇請媒體與大眾切勿隨意杜撰或過度猜測離世原因，避免持續占用公眾資源造成二次傷害。經理人公司也承諾，目前正全力配合家屬處理各項善後事宜，期盼能讓金澤平靜、圓滿地走完人生最後一程。

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