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鍾鎮濤悲布母親離世享年101歲：難以平復的哀慟 埋首工作望擺脫思念 指「難強顏歡笑」

影視圈
更新時間：12:18 2026-06-07 HKT
發佈時間：12:18 2026-06-07 HKT

鍾鎮濤沉痛宣布母親已經離世，享年101歲。鍾鎮濤指媽媽是安然離世，並表示雖然知道母親已過100歲實為笑喪，但卻難以釋懷，「心頭依舊滿是難以平復的哀慟，實難強顏歡笑」。鍾鎮濤表示為了紓解心底哀思，寧願選擇埋首工作，他又承諾母親會「認真度日，好好生活，不負養育深恩」。鍾鎮濤的母親於6月1日在三藩市醫院安詳辭世，兒子與一眾家人都陪伴在側。

鍾鎮濤悼文全文：

家母享年一百零一歲，日前安然辭世，鄉俗稱此高壽善終為笑喪。旁人皆道老人家福壽圓滿、無病無災離世是喜事，理當釋懷，可骨肉親情牽繫心腸，縱知母親走完滿載安樂的一生，心頭依舊滿是難以平復的哀慟，實難強顏歡笑。

為紓解心底哀思，我選擇埋首工作，藉忙碌填滿空閒時光，讓瑣碎事務佔據思緒，暫時擺脫無端湧來的思念與悲傷。

願慈母魂歸安土，長眠無憂；往後謹記母親教誨，認真度日，好好生活，不負養育深恩。

鍾鎮濤泣悼
2026年6月7日

鍾鎮濤宣布母親離世。
鍾鎮濤宣布母親離世。
鍾鎮濤母親享年101歲。
鍾鎮濤母親享年101歲。
鍾鎮濤非常悲痛。
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