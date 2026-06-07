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薛家燕公益金騷連講兩次「張國榮姐姐」  激罕跳線網民嘆：咁辛苦做乜  騷前出意外險撞爆鼻

影視圈
更新時間：15:00 2026-06-07 HKT
發佈時間：15:00 2026-06-07 HKT

昨晚（6月1日）於電視城舉行的《萬眾同心公益金》星光熠熠，其中一個表演環節由「家燕姐」薛家燕跟音樂劇《為你鍾情》的一眾演員，包括鄭俊弘、何晉樂、黃洛妍等，一同獻唱紀念「哥哥」張國榮。不過，一向在台上有如「開心果」般精靈的家燕姐，在演出前的對談環節中，竟罕有地出現嚴重口誤，引發全場爆笑及網絡熱話。

薛家燕講錯兩次「張國榮姐姐」

事發時，家燕姐正與拍檔們包括鄭俊弘對談，竟口誤將「紀念張國榮哥哥」說成了「紀念張國榮姐姐」。身旁的演員們初時未有反應，家燕姐更不自覺地重複一次「張國榮姐姐」，此時同場的鄭俊弘再也忍不住，當場爆笑至面容扭曲，其他演員亦目定口呆。連錯兩次的家燕姐才修正說「張國榮哥哥」，並尷尬地笑了起來，場面相當有趣。

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 薛家燕講錯片段網絡瘋傳

這段「蝦碌」片段在節目播出後迅速成為網絡熱話，網民紛紛截圖及轉發。不少網民對家燕姐的口誤表示驚訝，留言指「家燕姐做咩事」、「家燕姐跳線」。亦有網民慨嘆家燕姐「轉數慢咗」、「可能轉數開始冇咁快」，擔心她的身體狀況，心痛地表示：「咁辛苦做乜？」。

薛家燕騷前出意外影響狀態？

事實上，家燕姐在演出前數日曾發生意外。她透露因天雨路滑，在公司樓下大堂不慎滑倒，整個人向前仆倒，臉孔朝下直撞地面，當場「暈一暈」，更險些撞爆鼻骨。雖然手腳無礙，但鼻翼右側卻留下明顯的瘀傷及疤痕。有網民認為，這次意外可能影響了家燕姐的狀態，才會在大型直播節目中出現如此罕見的口誤，並紛紛留言希望她保重身體，好好休息。

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