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安德尊背宋芝齡「強吻」拍檔玩大咗？遭林秀怡推倒在地兩腳朝天 網民：打老人家係唔啱

影視圈
更新時間：18:00 2026-06-06 HKT
發佈時間：18:00 2026-06-06 HKT

TVB節目《流行都市》主持安德尊與宋芝齡的緋聞傳足多年，二人經常在節目中打情罵俏，早已被觀眾及同事視為一對。不過，他們的另一位主持拍檔林秀怡日前卻突然在Instagram上載了一段與安德尊的「親熱片」，隨即引起網民熱烈討論！

安德尊與林秀怡影片互動搞笑

影片拍攝於《流行都市》的錄影廠，片中可見林秀怡從後擁抱著安德尊，對鏡頭露出甜美笑容，而安德尊則順勢親吻了她的臉一下。豈料下一秒，林秀怡表情突變，先是面露猙獰表情，然後發力將安德尊狠狠推開，導致他重心不穩、誇張地向後倒地。整個互動明顯是為了搞笑而演出的戲碼。

林秀怡在帖文中鬼馬地寫道：「搞甚麼飛機~如果收到條咁既片……可唔可以提告，大王辛苦你」。影片一出，立即引來大批網民爆笑留言，但大家的重點似乎都放在安德尊的「正印」緋聞女友宋芝齡身上，紛紛開玩笑地叫林秀怡「放開大王」、「大王係宋小姐㗎」、「怕唔怕宋芝齡呷醋」，亦有網民笑指：「打老人家係唔啱。」

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林秀怡與男友Kevin穩定拍拖多年

事實上，林秀怡與導演男友Kevin已穩定拍拖多年，感情十分甜蜜，更與男友以50萬首期購入500萬的屯門單位同居，多次傳出婚訊。這次與安德尊的互動純粹是同事間的玩笑。

而安德尊與宋芝齡的「戀情」更是《流行都市》觀眾百看不厭的經典話題。二人不僅在節目中經常出雙入對，私下也常被拍到一同外出，雖然他們從未正式承認戀情，但早已是大家心目中公認的一對。這次林秀怡的「介入」，也為這段傳了多年的緋聞增添了不少有趣的火花。

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林秀怡與男友拍拖多年置業同居：

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