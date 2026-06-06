張家輝罕爆追關詠荷全靠一男星慫恿  被爆追求細節：我唔敢開口點算  首揭女兒想當作家遭母阻止

現年61歲的影帝張家輝，與太太關詠荷是娛樂圈中出名的恩愛夫妻，二人結緣於1992年亞視劇集《李小龍傳》。近日，張家輝接受當年劇中好友吳大維的訪問重溫往事，吳大維大爆原來自己正是這對巨星夫妻的「媒人」，並揭當年張家輝追求關詠荷的內幕，指這名影帝非常怕醜，顯出極罕有少男的一面。

吳大維推波助瀾助張家輝求愛

張家輝在訪問中回憶，當年拍攝《李小龍傳》時，自己的事業前景尚不明朗，心情頗為憂鬱。相反，關詠荷已是亞視的當家花旦。在劇組前往加拿大拍攝外景期間，張家輝早已對這位「健康、老實」的女孩心生愛慕，但他坦言當時缺乏自信，遲遲不敢展開追求。

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張家輝鍾意關詠荷卻不敢開口

吳大維見到張家輝就想起當年張家輝追女仔的往事：「當時我們去了加拿大拍劇，他有一日找我跟我說，Dacid，該怎麼辦？我就說甚麼該怎麼辦，他就說『我唔知點算呀，我好鍾意佢呀』，原來他已愛上關詠荷。我就叫他去跟她說話呀，他就說『我唔敢呀』，我就叫他不要再拖，要立即行動」。在吳大維多番推波助瀾下，張家輝終於鼓起勇氣行動。「過了兩天，他眉開眼笑的對我說『得咗喇得咗喇，佢都話鍾意我呀』，我就立即恭喜他」。說到這裏，張家輝笑得極甜，吳大維問他：「我可是你們的媒人嗎？」，張家輝指不算，因為他和關詠荷本身已認識，但吳大維就道：「如果不是我鼓勵你，你會開口講嗎？我覺得你不會」，張家輝依然是笑得像個孩子似的。

關詠荷主動向張家輝「催婚」

張家輝與關詠荷自1992年開始拍拖，但愛情長跑11年，直到2003年才正式註冊結婚。原來，促成這段婚姻的關鍵是關詠荷。張家輝透露，兩人交往多年，生活一直非常忙碌，甚至無暇整理搬家後的紙箱。直到有一天，關詠荷向他提議「我們結婚生孩子了」，他便一口答應，兩人這才攜手步入人生的新階段。

張家輝對女兒扮開明又極緊張

如今，張家輝的女兒已經20歲。談及父女關係，張家輝展現出鐵漢柔情的一面。他坦言，自己內心對女兒極其緊張，但表面上卻努力扮演一個開明、像朋友一樣的父親，形容這是一種微妙的關係。他又透露，女兒本身想朝作家方向發展，但被媽媽關詠荷阻止，原因是太太認為當作家謀生困難。

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