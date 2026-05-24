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張家輝成「載荷專家」超爆笑 神舟二十三號升空 影帝變熱話人物 網民：佢有關詠荷認證

影視圈
更新時間：19:37 2026-05-24 HKT
發佈時間：19:37 2026-05-24 HKT

神舟二十三號即將發射升空，香港首位太空人黎家盈將以「載荷專家」的身份參與任務，為香港航天史寫下新篇章。正當全城熱議何謂「載荷專家」時，影帝張家輝意外成為網民焦點。由於張家輝的太太是視后關詠荷，而他又多次被傳媒拍到駕車接送太太，網民便發揮創意，將「載著關詠荷」的畫面與「載荷」一詞聯繫起來，笑封張家輝為香港真正的「載荷專家」，引發一場網絡爆笑熱潮。

載荷專家職責掀熱議

那麼，真正的「載荷專家」的職責是甚麼？其實「載荷專家」（Payload Specialist）並非傳統意義上的職業太空人，而是指在太空中負責各項科學實驗與探測任務的科學家或工程師。他們的主要工作是操作精密的太空實驗設備，進行天文觀測、物理化學試驗、生物醫學研究等。雖然他們不需像職業太空人一樣接受駕駛訓練，但仍需完成嚴格的系統課程和操作訓練，確保能勝任太空站中長時間且高精度的科研工作。

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張家輝變「載荷專家」惹爆笑

對於張家輝這個「載荷專家」的新身份，網民紛紛表示「笑死」、「100分」、「又畀你諗到」、「佢係有關詠荷認證嘅載荷專家」，並湧現大量創意留言。有人笑稱：「張家輝揸車 = 載荷」、「香港第一位男太空人：渣渣輝」、「原來渣渣輝係咁解」。這些幽默的評論配上張家輝駕車載著關詠荷的舊照片，迅速在Threads上傳開，讓嚴肅的航天話題增添了不少娛樂性，也讓張家輝這位「愛妻號」的形象再次深入民心。

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