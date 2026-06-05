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炎明熹強勢登《歌手2026》舞台 助陣周興哲對唱惹熱議 離巢TVB內地人氣勢不可擋

影視圈
更新時間：15:15 2026-06-05 HKT
發佈時間：15:15 2026-06-05 HKT

現年21歲的炎明熹（Gigi）迎來演藝事業新突破，她無預警向粉絲派發驚喜，落實登上湖南衛視王牌音樂節目《歌手2026》的舞台。今次獲節目組親自點名邀請擔任第三期聯名賽的助演嘉賓，不但引證了Gigi在內地市場擁有極高人氣與號召力，更代表了官方對其深厚唱功的絕對肯定。她將於今晚（周五）的現場直播中，與台灣情歌王子周興哲首度夢幻聯乘，共同演繹Gareth.T的作品《顏色》，務求在全開麥的高壓舞台上展現「港樂新聲」的懾人實力。

炎明熹有資格做正式參賽歌手？

Gigi現身《歌手2026》的消息一出，瞬間引爆網絡熱話。大批網民及「Gi炎粉」收到消息後都表示萬分期待這場震撼的合作舞台。不過，與此同時亦有不少聲音為Gigi「抱不平」，大批網民紛紛留言指出，以炎明熹現時的頂級唱功、大將之風及舞台感染力，絕對有足夠資格以「正式參賽歌手」的姿態迎戰，期望她未來能真正以首發或踢館歌手身份參賽。

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炎明熹跟TVB曾陷合約糾紛

回顧炎明熹近年的星途，可謂迎來了華麗的蛻變。她在2024年曾因與TVB的合約糾紛而陷入事業低潮，一度絕跡幕前；到了2025年中，與舊東家合約圓滿結束的她火速重啟演藝事業，先是宣佈自立門戶成立個人工作室，其後更風光加盟Sony Music（索尼音樂）大中華區，晉升為中港台三地共同重點栽培的藝人。

炎明熹於內地極有人氣

全面復出兼離巢後的Gigi積極開拓內地版圖，早前已率先登陸內地大型音樂盛事「長沙草莓音樂節」大展歌喉，獻唱《風旅》等個人作品，人氣勢不可擋。如今再下一城，成功踏上《歌手2026》這個極具指標性的音樂競技舞台，標誌着她的內地演藝事業佈局已全面啟動。

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