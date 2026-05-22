炎明熹衛蘭8月舉行拉闊音樂會 Gigi回應新歌被指暗諷TVB 親解「廢紙」歌詞疑雲：表達到自己感受

衛蘭（Janice）和炎明熹（Gigi）今日（22日）一起到九龍塘出席《拉闊音樂會 她和她的秘密 衛蘭 x 炎明熹》記者會，宣布接捧MC張天賦、CONSTANCE康堤與Gareth.T，於2026年8月29日（星期六）在亞洲國際博覽館ARENA舉行《拉闊音樂會》。這次與衛蘭「師徒合璧」，炎明熹感到很榮幸，坦言當初收到消息時因未知是真是假，不知能否真的可以參加到，最終真的讓她估不到可以跟衛蘭一起同台表演。衛蘭則感到，炎明熹跟過往大不相同，因為成長了、長高了。衛蘭特別欣賞炎明熹這幾年來始終保持著一個謙卑的心，才華洋溢且性格讓炎明熹能夠堅持不懈，衛蘭在這方面對她十分讚賞。另外，炎明熹受訪時亦回應到新歌被指暗諷TVB一事，笑指大家解讀得太誇張：「覺得歌詞能夠表達到自己的感受。」

炎明熹與衛蘭自認不懂講說話

問到兩人在拉闊音樂會台上會否透露一些秘密？炎明熹表示，可能會，但亦不知道，因她感到每個女孩子也有心事。但礙於自己與衛蘭不太懂講說話，應該會以唱歌方式來表達。炎明熹透露，在參加歌唱比賽時大多是談及關於比賽之事，但兩人也有以手機傾偈交流。衛蘭稱，當日在比賽出場前，也會與炎明熹一起祈禱，希望給予她正能量。衛蘭又大讚炎明熹在溝通說話方面進步很多，感到炎明熹有很多思想和想法，只是有些小害羞，但仍能順利表達到自己。

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炎明熹參與《拉闊》為獲獎鋪路？

有報道指，炎明熹這次參加《拉闊音樂會》，目的是為年尾的樂壇頒獎禮獲獎鋪路？對此，炎明熹表示沒有看到相關報道，相信大家也知道她鍾意不同的音樂舞台，拉闊音樂會是其中之一，加上這次能與前輩衛蘭一起合作。衛蘭則表示，成熟歌手也可以跟年青歌手學習，她就在炎明熹身上學習到信心。因為衛蘭知道炎明熹上台前可能會害怕，但當炎明熹上場唱歌時便會很穩定，衛蘭直言：「這方面，我真的要跟炎明熹學習。」

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炎明熹回應新歌被指暗諷TVB

炎明熹於本月8日推出全新單曲《Colors in The Air》，當中一句歌詞「條文內容評論都只是廢紙」，被外界指是暗諷過往與TVB的合約風波，火藥味十足。當炎明熹聽到相關問題時，即請大家放鬆一點，強調不是那麼誇張。炎明熹直指，這首新歌的Demo是在緣份驅使下讓她遇到，而且覺得歌詞能夠表達到自己的感受，加上她自認是個不善於表達自己的人，因此要求監製無需改動歌詞。問她歌詞是否講出心底話？炎明熹說：「每個人聽也有不同感覺，我唱情歌有人聽了覺得是講家庭，（你唱這首新歌時的感覺是？）我唱是從內心而發，大家可以感受一下我是怎樣從心而發。這句『條文內容評論都只是廢紙』我不是講你們，我是想講自己，（想講自己所遇過的事？）也是，從以前到現在我也保留了一本秘密簿，記下一些遇到的事或不開心的事，（小器簿？）不是，是情緒本子。我會經常想很多東西，會給予很多框架自己，條文內容全都是自己給予自己的。這首歌的歌詞真的很能夠鼓勵到我，讓我可以放下那些東西去闖。」

問到會否邀請TVB舊同事或高層到場欣賞這次拉闊演唱會？炎明熹表示，大家有時間也可以來看。問到邀請他們是否也要有門票？炎明熹說：「我也要問問有沒有演唱會門票，因為大家都想來看，（『After Class』幾位小花會來看嗎？）希望大家也可以來支持。」

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