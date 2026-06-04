鍾景輝離世丨周潤發感激King Sir提攜 細數知遇之恩：佢係一位好好嘅導師、軍師

香港戲劇界泰斗鍾景輝（King Sir）昨早（3日）在寓所睡夢中離世，享年89歲。桃李滿門的King Sir，獲大批昔日演藝學院學生及演藝界後輩發文悼念。其中獲鍾景輝知遇之恩的周潤發，接受《TVB娛樂新聞台》訪問，感激伯樂King Sir，細數二人過往點滴。

周潤發訓練班受鍾景輝引導

周潤發18歲時報考藝訓班時原本不予取錄，在鍾景輝獨具慧眼下看中周潤發，力排眾議破格錄取，締造周潤發成一代殿堂級巨星。周潤發表示：「由73年入訓練班到74年畢業，整整成年都係受到King Sir嘅引導啦，等我哋逐漸逐漸對戲劇嘅認識。佢係一位好好嘅先生，亦係一位好好嘅導師啦。」

周潤發永遠懷念King Sir

周潤發開始實習時，演出過鍾景輝不少作品：「都有拍佢好多...好似做衙差呀，實習嘅時候做啲《清宮殘夢》。到後期我哋去做《花心大丈夫》啊，都係King Sir做導演嘅。」周潤發對鍾景輝離世感到不捨：「好懷念呢位咁好嘅導師，佢係一位好好嘅軍師。希望King Sir一路好走。永遠永遠的懷念。」

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過往鍾景輝曾在訪問中提及周潤發，表示：「當年呢，佢係對戲劇嘅認識唔係太深、唔係太多啦。而且對讀對白啊等等呢，都冇乜經驗嘅。所以佢嚟考嘅時候呢，就變咗表現唔係話真係好理想。甚至當時個會呢，就決定都或者唔收佢」。

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鍾景輝睇中周潤發潛質

不過鍾景輝睇中周潤發外表高大有潛質：「但係我睇吓，嘩！呢個人，個高度又幾好，同埋個樣又喺當時嚟講，都係好後生，有返咁上下高度，咁靚仔，將來應該有啲機會，同埋我亦都睇到佢有多少潛質。雖然佢未識得點樣去運用佢自己嘅潛質，同埋佢冇一啲技巧去幫佢自己去點樣去表達。」

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