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陳小春大仔Jasper遭全天候拍片監控？應采兒化身「經理人」管理細節曝光 天才兒子秒學手語

影視圈
更新時間：13:00 2026-06-05 HKT
發佈時間：13:00 2026-06-05 HKT

陳小春與應采兒的愛子陳昊廷（前名陳胤捷；Jasper），昔日跟隨父親參加內地真人騷《爸爸去哪兒》時，以其軟萌可愛的形象深入民心。轉眼間，這位備受矚目的「星二代」不經不覺已經13歲，變成一位即將負笈英國升讀初中一年級的少年。隨著年紀漸長，Jasper陳昊廷不僅在外型上褪去了昔日的稚氣，早前更投身社會公益活動。不過近日一段花絮片流出，網民發現Jasper陳昊廷，全程被媽媽應采兒嚴密監管，儘管是拍攝公益短片，應采兒對囝囝的一舉一動，也要跟著她的指示，虎媽行為不言而喻。

「虎媽」應采兒變全能經理人

近日一段Jasper陳昊廷拍攝公益宣傳片的花絮在網上流傳，影片中應采兒化身「全能媽媽兼經理人」，全程貼身陪伴兒子開工，緊張之情溢於言表。從出門前的服裝搭配，到拍攝現場的髮型整理，她都親力親為，無微不至。當Jasper陳昊廷準備拍攝時，她化身專屬造型師，細心為他整理衣褲的每一處細節；當導演指導囝囝時，她又變成最專業的「側拍攝影師」，舉起手機記錄下兒子工作的每一個瞬間，在Jasper陳昊廷的身邊，總會有著媽媽應采兒的身影。

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Jasper陳昊廷深具手語天分

在影片中，Jasper陳昊廷不僅親自拿起攝錄機體驗攝影師的角色，更令人驚喜的是，他為了這次活動特意學習了手語。在咖啡店裡，Jasper陳昊廷認真地向聽障咖啡師學習「早上好」、「咖啡」等手語詞彙，努力跨越溝通障礙。此外，他更展現出超強的語言天賦，除了本身精通的多國語言外，在現場用流利的英語，與外籍人士交流更是完全零難度。活動尾聲，Jasper在舞台上全英語主持，台風穩健充滿自信，網民紛紛大讚他語言能力出眾。

父母要求Jasper陳昊廷中英數達A級

Jasper陳昊廷之所以品學兼優，多才多藝，背後其實隱藏著極高的自我要求與家庭期望。外界往往以為星二代的生活輕鬆無憂，但Jasper陳昊廷近日接受訪問時卻大吐苦水，自揭求學之路充滿極大壓力，並將「虎媽」的嚴格要求放在了枱面上。他面帶無奈地形容，父母在學業上的要求極度嚴苛，甚至到了「恐怖」的程度，包括中文、英文及數學三科的核心主科成績，必須全數考獲A級或以上的拔尖分數，Jasper陳昊廷在成長路上，面對不少壓力。

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