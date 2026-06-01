陳小春、應采兒「虎爸虎媽」行徑曝光  學霸大仔：嚴格得恐怖  媽媽放棄工作英國全程陪讀

陳小春與應采兒的愛子陳昊廷（前名陳胤捷；Jasper），不經不覺已經13歲，昔日跟隨父親參加真人騷的軟萌小男孩，如今即將負笈英國升讀初中一年級。外界往往以為星二代的生活輕鬆無憂，但近日Jasper接受訪問時卻大吐苦水，自揭求學之路充滿極大壓力！他面帶無奈地形容，父母在學業上的要求極度嚴苛，甚至到了「恐怖」的程度。在陳小春與應采兒這對「虎爸虎媽」的夾擊下，Jasper被下達了無可討價還價的死命令：中文、英文及數學三科的核心主科成績，必須全數考獲A級或以上的拔尖分數。

Jasper：父母要求嚴格好恐怖

在這項「全A」指令中，最令Jasper感到吃力及苦惱的，莫過於中文科。一直在內地就讀頂尖國際學校的他，平日多以英語作為主要交流媒介，但應采兒卻堅拒兒子做「忘本」的人，對他的中文水平要求極高。要在國際學校的英語語境下，將中文讀寫操練到頂級水平，對Jasper而言絕對是一項極其艱鉅的挑戰，難怪他直接地用「恐怖」來形容這對要求嚴格的父母，並在言談間流露出一種「認命」的辛酸與無奈。

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應采兒將陪讀兒子捨演藝工作

儘管學業壓力沉重，但父母為他鋪排的精英之路早已全盤定好。據悉，陳小春夫婦已落實安排Jasper前往英國升讀初一。為了讓兒子提早適應當地的學習氛圍，廿四孝媽媽應采兒早前更親自陪同Jasper飛抵倫敦參加名校夏令營，實地體驗英國生活。更有消息指出，應采兒為了能全天候「盯緊」及栽培愛子，幫助他度過留學初期的適應難關，未來將會全面放下演藝圈的繁重工作，化身全職陪讀媽媽，誓要親自督促Jasper在英國的學業發展。

Jasper學術表現亮眼前途無限

雖然父母的要求堪稱「恐怖級別」，但無可否認，Jasper在父母的重點栽培下，學術表現與個人資質確實極為亮眼。在雙語學校浸淫多年的他語言天份極高，現時已精通普通話、粵語、英文，甚至連法文也琅琅上口。他除了屢次在學校擔任大型活動主持，展現出毫不怯場的穩健台風外，在11歲時更已獲邀登上TEDx舞台，全程以流利英文脫稿演講，邏輯與水準令人驚艷。此外，他亦遺傳了父親的音樂才華，曾為媽媽寫下原創歌曲；加上熱愛運動，早前打籃球時更展現出結實的肌肉線條。文武雙全的Jasper，在如此優厚的條件與父母的嚴密督促下，未來的成就絕對無可限量。

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