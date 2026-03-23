陳小春大仔留學英國？應采兒帶子仆出國際 Jasper於倫敦地鐵滑行乘客側目 慈母反應網民譁然

陳小春近年榮升政協，但沒有放棄演藝事業，與應采兒更是家庭幸福。他的長子陳昊廷（前名陳胤捷；Jasper）自從4歲時參與內地親子真人騷《爸爸去哪兒》後，其精靈可愛形象深入民心，備受觀眾喜愛。轉眼間，Jasper已經12歲，早前被傳陳小春與應采兒安排大仔到英國留學，近日應采兒分享帶兒子同遊倫敦的影片，可見Jasper暴風式成長，只是童心未泯，在地鐵車廂內坐著行李箱滑行轉圈，之後更不慎仆倒，但他依舊笑得十分開心，惹來其他乘客側目，網民紛紛指應采兒要好好管教囝囝。

應采兒帶囝囝遊倫敦出洋相

片中應采兒和Jasper以遊客視角走訪倫敦，四處遊覽。久未露面的Jasper穿著時尚的連帽衛衣及棒球帽，暴風式成長，已經成為了一名小帥哥，他熟練地在售票機購買地鐵車票，非常獨立，讓應采兒也忍不住稱讚兒子「超級Smart」、「很cool」，Jasper面對鏡頭亦充滿自信，只是很快已經展現出他調皮一面。

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Jasper地鐵車廂坐行李車滑行

鏡頭一轉，應采兒帶著Jasper搭上了地鐵，Jasper童心大起，將行李箱當成滑板車，坐在上面於車廂中滑行。他一手抓住扶手，一手控制行李箱拉桿，玩得不亦樂乎，臉上掛著燦爛的笑容，應采兒全程未有制止囝囝，反而一直拍片，附近的乘客不斷望向Jasper，幸好當時車廂內乘客不多，未有撞到別人。正當Jasper得意忘形地滑行時，他突然失去平衡，整個人向前仆倒，重重地摔在地上。不過Jasper並未因此感到尷尬或哭鬧，反而哈哈大笑，網民紛紛表示應采兒雖然給與囝囝自由發展，但卻有點疏於管教。

Jasper懂中英法文被讚語言天才

Jasper小小年紀，已經遺傳了父母的演藝細胞，曾跟著爸爸陳小春參加內地綜藝節目《爸爸去哪兒》，之後他不僅外型蛻變，口才更是了得，曾經以英文作出長達9分16秒的演講，成為熱門話題。Jasper現時除了懂得兩文三語外，更懂得法文，被網民讚他是語言天才，父親陳小春更對兒子笑說「國家以後的外交部就靠你了」。

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Jasper遺傳父母演藝細胞：