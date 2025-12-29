金像「最佳男配角」12歲兒被封語言天才 精通中英法語擁大將之風 最新容貌曝光倒模爸爸

現年42歲的應采兒與年長16年、曾奪香港電影金像獎最佳男配角的陳小春結婚15年，婚後育有兩個兒子，分別是已升讀中學的12歲大仔陳昊廷（前名陳胤捷；Jasper），和今年5歲的細仔Hoho，一家四口生活美滿。近日應采兒在其IG分享了一張充滿節日氣氛的家庭照片，兩兄弟的新容貌曝光，引來不少網民網熱議。

大仔Jasper跟爸爸一個餅印

當年只有4歲的Jasper跟着爸爸陳小春參加內地綜藝節目《爸爸去哪兒5》，節目中他表現出乖巧，深受網民喜愛。轉眼間Jasper已12歲，口才還相當了得，去年就以全英文演講足足9分16秒，已經成為網民熱話，而Jasper上個月還擔任校園頒獎禮司儀，本身精通中、英、粵語的他，這次更在台上更講了一段法語，其淡定的表現，更被網民大讚優秀，稱他為語言天才。相隔一個月，應采兒再次分享一家四口的合照，相中Jasper的樣子長大了，臉部輪廓分明，笑容帶點含蓄，少了以前天真的稚氣，身材瘦削，腳掌亦大了不少，Jasper看起來明顯比之前長高了，已變成大男孩的模樣，網民笑指陳小春的基因強大，Jasper長得越來越似爸爸陳小春。

應采兒細仔被誤是女生

而他們的5歲細仔Hoho，至今作留着一頭長髮，長相精緻清秀，笑起來有點像女孩子，坐在媽咪應采兒身旁，不少網民都誤以為Hoho是女孩子，留言指Hoho是女生面相：「放大圖片好像妹妹長的也像爸爸」、「妹妹怎麼也像爸爸，不能像貌美的媽媽嘛」。對於細仔Hoho被指似女生，有傳應采兒是故意為兒子留長頭髮，是為了日後捐給患病的兒童，非常有意義。

