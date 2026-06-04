施伯雄扮無知5年呃老婆？吳千語爆機心舉動：都是在演戲 揭「倒追」百億富三代細節

吳千語於2023年與「百億富三代」施伯雄結婚，兩人從拍拖到結婚一直愛得高調，並不時在社交平台分享甜蜜生活。日前，他們進行直播帶貨，過程中施伯雄盡顯搞笑本色，更被吳千語大爆他為了讓老婆服務，竟「扮演無知」長達5年，夫妻間的爆笑互動引起內地網民熱烈討論，紛紛笑稱施伯雄是個可愛的「機心男」！

施伯雄扮蠢5年只為吳千語幫忙敷面膜

直播期間，兩人一同介紹一款面膜產品。施伯雄先是搞笑地形容產品像「蝦餃」，由於他發音出錯，即引得全場大笑，吳千語更笑說：「等會直播間被封」。隨後，吳千語向觀眾大爆老公的「驚人秘密」。她笑稱，與施伯雄相處了5年後才發現，原來他一直假裝不懂得如何拆開面膜包裝和敷面膜，每次都裝作笨手笨腳，讓吳千語不得不親自為他服務。直到最近，施伯雄才承認，他不是不會，而是覺得面膜的精華液「很黏」、「很噁心」，所以才一直裝傻。吳千語恍然大悟：「我真的驚呆了，看了他5年都覺得他不會，原來都是在演戲！」這番爆料引來網民爆笑，紛紛留言：「施老師是心機男孩」、「太會了，學到了如何讓老婆多做事」。

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施伯雄教追女仔靠「突然不找她」

吳千語接著加碼爆料，稱施伯雄不僅懂得如何「指揮」老婆，更是位「戀愛高手」。她透露，施伯雄曾教朋友追女生的秘訣：「你不能一直跟她說話，要突然不找她，這樣她才會注意到你。」此番「高見」一出，再次引發網民熱議，稱讚他是「情感博主」、「可以開班教男生怎麼追女生了」。

在被問到當初是如何追到吳千語時，施伯雄立刻反駁：「我不跟她說話，她天天發信息給我！」吳千語則笑得彎腰，場面十分甜蜜。

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