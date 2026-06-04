王祖藍廣西拍片清場爆公關災難？ 食客慘被趕走極不滿：這麼大排場 文旅局急解話

46歲的王祖藍，日前應邀到廣西玉林，宣傳地道美食，在一間人氣粉麵店進行拍攝期間，竟爆出「清場」風波。事緣有網民在社交平台發帖，指控王祖藍團隊「耍大牌」，要求店內正在用餐的食客先行離開，將一班食客趕走，事件迅速在網絡上發酵，引發大量討論。

王祖藍內地拍片引發「清場」風波

事發時王祖藍與工作人員進入一間裝潢樸素的粉麵店，同行藝人還有在《正義女神》飾演「高成彬」的劉倬昕。店內空間狹小，當時仍有不少顧客正在用餐。片中一名疑似是工作人員的女子，對著正在拍攝的食客說：「吃粉先出去」。這段對話讓發布影片的網民，感到非常不滿，他發帖表示「王祖藍這麼大排場，來玉林吃個粉都要清場。」影片一出，即引來不少負評，矛頭直指王祖藍。

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內地文旅局道歉為事件降溫

隨著輿論愈演愈烈，廣西玉林市玉州區文化體育和旅遊局，於6月3日晚上發出官方通報，為事件緊急降溫。通報中承認，王祖藍是應邀到玉州區宣傳推廣本地特色美食文化。當局解釋，拍攝前工作組已與店家充分溝通，並獲其同意，由於店舖空間較小，故實行「分區管理」，明確劃分出拍攝區與正常就餐區，確保食客能正常用餐，並強調「並未作清場安排」。至於為何會發生影片中的一幕，通報解釋是因拍攝時圍觀市民眾多，該局一名工作人員出於安全及拍攝便利的考慮，請求食客配合，「但因溝通方式簡單、舉措不當，引起誤解」。當局對此深表歉意，並表示已對該名工作人員進行嚴肅批評教育。這份通報澄清了「清場」行徑，並非王祖藍本人的要求。

「隱形富豪」王祖藍曾購入逾億元豪宅

王祖藍近年成功從藝人轉型為娛樂公司老闆。他現時的事業重心放在內地製作「兒童音樂劇」，同時他又經常與太太李亞男拍住吸金，更進軍飲食業，身家豐厚。他對投資「磚頭」亦非常有心得，曾豪花逾1.1億港元、以太太李亞男名義購入大埔白石角逸瓏灣II頂層特色戶，該豪宅坐擁180度無敵海景的大露台，他平日可坐在吊椅上呆坐一個下午，生活舒適寫意，相當懂得享受。

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