王祖藍驚爆「微退休」計劃？睇中珠海新興智慧康養社區：可以多啲時間陪個女

前TVB高層王祖藍近年在內地發展直播帶貨及綜藝事業，吸金力極強，傳聞身家早已超過億元港幣。王祖藍與妻子李亞男持有位於白石角逸瓏灣II的頂層特色豪宅，價值逾1.1億港幣，並曾以近千萬港幣置業贈送家人，在港內地皆有物業，堪稱圈中「隱形富豪」。

王祖藍為女兒談計劃到珠海微退休

近日王祖藍和太太李亞男回流返港並TVB主持節目《退休有乜計》，在日前播出的一集，王祖藍和李亞男到訪珠海， 除了參觀位於淇澳島的民宿外，還到訪新興智慧康養社區，李亞男似乎極為欣賞這種模式，二人更鬆口有意為女兒談計劃到珠海微退休：「我哋會諗幾時可以揀自己想做嘅嘢啦，又可以多啲時間去陪兩個女女，因為佢哋都大得好快。」

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王祖藍退休生活方式成為城中熱話

王祖藍與太太李亞男因為節目探討多元化的退休生活方式而成為城中熱話，在節目上，二人似乎相嚮往這種生活方式，在珠海一站，他們說：「呢度仲有一樣嘢特別吸引我哋呢啲夾心世代嘅，就係新興嘅養老模式，有好多智能設計，好似無人機送遞，同各種智能健康設備，可以監察到佢呢個月有冇問題、同埋呢個禮拜有冇問題，咁樣對我哋嚟講會係多一個參考，可以放心多少。」參觀完位於淇澳島的民宿後，他們還說：「呢度嘅佈置都好有心思。所謂嘅微退休係冇咗營營役役嗰種壓力。如果好似佢哋咁樣，對我嚟講都可以一個參考，我哋有時都會諗幾時可以微退休呢？可以揀自己想做嘅嘢啦，又可以多啲時間去陪兩個女女，因為佢哋都大得好快。」片段隨即在網上瘋傳，大家對二人退休計劃很關注。

王祖藍重心在內地製作「兒童音樂劇」

不過王祖藍並未有退休計劃，早年將事業重心從香港轉向內地，並成功烈從藝人轉型為娛樂公司老闆，現時重心在內地製作「兒童音樂劇」，是回歸兒童節目範疇，同時與太太合體搵錢，還進軍飲食業兼不時拍吃貨片，身家越來越豐厚，王祖藍以李亞男名義，花1.1億元購入白石角逸瓏灣II頂層特色戶，坐擁180度海景的大露台，坐在吊椅上呆坐一個下午，生活舒適寫意，相當享受，是圈中名副其實的「隱形富豪」。王祖藍為了讓女兒有更穩定的成長環境，他選擇舉家搬回香港，開創了「家在港、業在粵」的跨境工作模式。 雖然奔波勞碌，但他認為能陪伴家人成長，一切都值得。

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