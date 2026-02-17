Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

前TVB兒童節目主持太太曝光超級豪宅 巨型客廳擁180度無敵海景 露台可踩單車如小型公園

影視圈
更新時間：13:00 2026-02-17 HKT
發佈時間：13:00 2026-02-17 HKT

現年41歲的李亞男，參加2005的國際華裔小姐贏得冠軍入行，在圈內雖然未有代表作，但卻搵到一段美滿婚姻，跟由TVB兒童節目主持、早前曾當上公司首席創意官的王祖藍結婚，並先後誕下兩女，分別是長女王天韻及細女王海靜。夫妻二人在內地瘋狂吸金，近日回流返港生活，李亞男仍不時拍片分享生活點滴，近日她在小紅書分享星媽的一日生活，意外曝光大埔豪宅，客廳舒適寬敞，露台更大到可以踏單車，相當誇張。

李亞男分享闊太一天生活

李亞男近日在小紅書分享她的優質生活，她先以一身優雅的連身裙亮相，在巨大的衣帽間悉心打扮，之後用歐式茶具，配上享用高級曲奇，但網民更關心她的歐陸式裝潢豪宅，客廳空間感十足，放置了大型沙發、高級音響及巨型電視，簡約的白色大理石為主調，低調而不失奢華，最搞笑是李亞男竟在豪宅內食咖喱魚蛋，表現得十分貼地，充滿反差萌的幽默感。

相關閱讀：王祖藍罕剖白跟鍾嘉欣關係  傳因對方辭任TVB高層  認管理一方面能力不足：我不才

李亞男豪宅曝光坐擁180度海景

片中不見王祖藍，而李亞男則獨自湊女，而她最愛的活動，是在坐擁180度海景的大露台，坐在吊椅上呆坐一個下午，她的女兒戴著太陽眼鏡忽然入鏡，踩著單車在露台上暢行無阻，李亞男更搞笑地說：「管家把我的車開來了」，可見露台面積之大，簡直媲美一個小型公園，令人又羨又妒。

李亞男超級旺夫內地瘋狂吸金

李亞男雖然未有嫁入豪門，但卻十分旺夫，王祖藍在內地愈撈愈掂，吸金力強，曾豪花1.1億元購入白石角逸瓏灣II頂層特色戶，又開設公司直播帶貨，去年更染指月餅市場，反而近年未見拍劇，最多是亮相內地綜藝節目搵真銀。

相關閱讀：前TVB兒童節目主持怕活不過明年 哽咽示愛太太令人動容 結婚10年曾送愛妻逾億豪宅

