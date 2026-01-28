王祖藍罕剖白跟鍾嘉欣關係  傳因對方辭任TVB高層  認管理一方面能力不足：我不才

現年46歲的前TVB高層王祖藍，近年將事業重心轉移至內地，但關於他當年辭任TVB首席創意官一職的背後原因，坊間一直眾說紛紜。其中流傳最廣的說法是，他因未能幫助好友鍾嘉欣奪得視后寶座，心存愧疚而掛冠求去。近日，王祖藍在接受資深傳媒人查小欣的訪問時，首度回應這個傳聞，並坦言自己不擅長處理人事問題，直認「不才」。

王祖藍：非因單一事件離職

事件源於2021年的《萬千星輝頒獎典禮》，當時鍾嘉欣憑藉在劇集《星空下的仁醫》中的精湛演技，成為「最佳女主角」的頂頭大熱。據傳，時任TVB高層的王祖藍親自邀請遠在加拿大的鍾嘉欣回港出席頒獎禮，令外界普遍認為她獲獎已是囊中物。

相關閱讀：

王祖藍因愧對鍾嘉欣而掛冠？

然而，最終賽果卻大熱倒灶，視后由林夏薇奪得，引發網民熱議，替鍾嘉欣感到不值。隨後便有傳聞指，王祖藍因此事深感愧對好友，最終選擇辭去高層職務。對於這個說法，王祖藍在查小欣的節目《紅查館》中明確否認：「又冇，首先管理層內部討論係高度機密。」他解釋，當初邀請鍾嘉欣，純粹是出於好朋友的交情，「佢好畀面」，同時也肯定她當年的作品「對外呼聲都相當之高」。

王祖藍自認不才

他強調，離開管理層崗位並非因為這單一事件的結果。「我唔做嗰個位啦，」王祖藍澄清道，「我又唔係離開（TVB），我而家都有返去幫手。」王祖藍進一步剖白，他離開高層職位的主因，是發現自己在處理複雜的人事關係上力有不逮。他坦言：「處理人事都係一種才能，我冇喺嗰個地方處理人事嘅能力，都係我不才。」

王祖藍認TVB存在山頭文化

當被問及TVB內部是否存在「山頭文化」時，他直言不諱：「話冇就呃你啦，邊間公司都係，你有人嘅地方就有㗎啦！」此番言論，與早前卸任總經理的曾志偉所言不謀而合。曾志偉亦曾表示，自己對解決公司「山頭文化」的表現是0分，因為人事問題錯綜複雜，難以根除。

王祖藍：應有人專責處理山頭文化

王祖藍表示，他清楚自己的強項在於「項目組織」，但對於處理內部人際關係和權力平衡，他既不精通，也認為應該有專人負責。他分享在北京的經驗，指當時有合作夥伴專門幫他處理各平台之間的利益與人際關係。但在TVB擔任高層時，「應該有人幫我去處理啲山頭，但係都冇，所以就難。」

相關閱讀：曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居