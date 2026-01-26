Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居

發佈時間：10:00 2026-01-26 HKT

曾獲曾志偉提攜、在TVB一度成為高層的王祖藍，近年在內地發展得有聲有色，事業版圖不斷擴大。近日他接受資深傳媒人查小欣的網上節目《紅查館》訪問，大談回香港定居的原因，更分享在內地經營文化產業的辛酸，自爆旗下藝人多達200多位，每月薪金支出過百萬。他透露，當年毅然北上發展，全靠前輩曾志偉贈予的一個「錦囊」。

王祖藍回港生活尋求穩定

王祖藍在訪問中提到，疫情期間曾舉家搬到內地生活，但因為工作關係需要不斷搬到不同城市，導致兩個女兒難以建立穩定的朋友圈。他心痛地發現，女兒們漸漸對交朋友失去期望，因為很快便要分離。為了讓女兒有健康的社交生活和穩定的成長環境，他決心回港定居，看到女兒回港後終於交到朋友，讓他感到非常欣慰。

王祖藍內地事業版圖龐大

談及內地事業，王祖藍透露自己經營的是「文化產業」，旗下簽約的知名藝人約有四、五十位，連同正在培訓的新人，總人數高達200多人，每月光是出糧就超過一百萬元，規模驚人。除了管理藝人，他更將事業擴展至飲食業，創立個人品牌推出食品，並計劃在香港開設超過100個銷售點。

王祖藍於豪宅舉辦慶功宴？

王祖藍北上獲曾志偉贈錦囊

王祖藍在訪問中憶述當年北上發展前，曾向「獎門人」曾志偉請教。曾志偉給了他一個重要的錦囊，就是要「謙虛」。曾志偉提醒他：「佢叫我唔好作為一個香港人上到去，就覺得『呢啲唔好笑』、『呢啲我哋喺香港做過啦』。你一定要問，點解佢哋會笑呢啲嘢，因為你係為佢哋而做。」這個建議讓王祖藍銘記於心，成為他日後在內地成功發展的關鍵。他坦言，正是這份謙虛的心態，讓他能放下身段，融入當地文化，最終獲得觀眾的認可。

