孫慧雪爆恐怖過敏一度「昏迷」 幼子全程目睹嚇到喊 打兩針急救醒後親揭最新病況

43歲的孫慧雪，離巢後轉型當上KOL，事業家庭兩得意，生活富泰。然而，一向以健康示人的她，近卻驚傳健康亮起紅燈，她在社交平台分享，身體突然出現嚴重過敏反應，情況一度危急，需由老公羅天彥（Edwin Lo）緊急送院，嚇壞一眾粉絲和家人。

孫慧雪全身劇痛幼子憂心痛哭

孫慧雪在社交平台發文詳述了這次「超恐怖」的經歷。她透露，事發時身體狀況急轉直下，先是感到劇烈胃痛及肚痛，隨後過敏症狀迅速蔓延至全身。她的臉、手、頸、耳朵甚至嘴唇都出現發紅、發痛、發癢的駭人情況，極為難受。當時，年幼的細仔，目睹媽媽痛苦的模樣，被嚇得立即抱著她放聲大哭，場面令人心酸。幸好，孫慧雪老公反應迅速，見狀當機立斷，立刻以最快速度將她送往醫院急症室。

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孫慧雪入院後一度昏迷

孫慧雪抵達醫院後，醫生為她立即注射了過敏針及類固醇針。經過治療後，她身上的紅腫和痕癢感終於逐漸消退，但藥物的副作用隨之而來，令她感到極度疲倦，「眼瞓到昏迷咗」，沉睡一段時間後才終於甦醒。劫後餘生的她心有餘悸，懷疑是食物中毒引發這次危機，並表示：「我諗我要快啲做過敏測試！」決心要找出致敏元兇，避免再受同樣的痛苦。消息傳出後，不少粉絲湧入她的社交平台留言表示關心，孫慧雪其後亦派定心丸，並寫道：「多謝大家關心，我好好多啦！」，感謝外界的慰問。

孫慧雪嫁入豪門生活無憂

事實上，孫慧雪的富貴生活一直是城中熱話。自2016年下嫁「富二代」木材夾板批發商羅天彥後，先後誕下兩子，組成幸福的四口之家。雖然已是豪門闊太，但孫慧雪並未安於現狀，2023年離開效力多年的TVB後，成功轉型為當紅KOL，事業更上一層樓，吸金力驚人。早前她更高調宣布，以200萬在中山購入四房兩廳的豪宅，並形容「就如買菜一樣咁抵」，其雄厚財力可見一斑。

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