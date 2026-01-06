前《愛回家》性感人妻自揭身體出問題 兩大主要部位受傷達嚴重程度 曾因「太暴露」反擊網民

現年43歲、有「宅男女神」之稱的前TVB性感女星孫慧雪（Snow），她曾在《愛．回家之開心速遞》中演朱茜一角，令觀眾留下印象。自2016年與富二代老公羅天彥（Edwin Lo）結婚並育有兩子後，近年轉型為KOL，專心相夫教子。然而，近日她突然在社交媒體上載照片，驚爆身體出現嚴重問題，健康狀況令人擔憂。

孫慧雪健康亮紅燈達嚴重程度？

從孫慧雪發布的圖片中可見，她身穿黑色上衣，頸部鎖骨位置明顯貼著一大塊白色紗布，似乎在遮蓋傷口或敷治患處。她在圖片上心酸地寫道：「媽媽湊仔後遺：頸椎+胸椎嚴重發炎，膊頭扭傷」，透露自己為了照顧兩位公子而弄得傷痕累累。據她所述，頸椎和胸椎這兩大身體主要部位已達嚴重發炎程度，加上膊頭扭傷，可見其身體勞損問題相當嚴重，讓一眾粉絲大為心痛。

孫慧雪幸福人妻湊仔不易

孫慧雪於2016年與拍拖多年的木材、夾板批發商「富二代」羅天彥結婚，先後在2017年及2023年誕下大仔「水哥」和細仔「肉肉哥」，組成幸福的四口之家。雖然家庭生活美滿，但作為兩子之母，親力親為的她亦承受著不少體力勞損。

孫慧雪着性感衫竟惹負評？

樣靚身材正的孫慧雪，即使已為人母，依然是不少人心中的女神。早前，她以豐胸公司代言人身份出席頒獎典禮，並代表公司領取「亞洲國際最佳美胸品牌大奬」。當晚她穿上一襲白色超低胸晚裝，完美展現其豐滿上圍與纖腰，身材澎湃洶湧，獲粉絲大讚。

孫慧雪嬲爆反擊網民

然而，性感的打扮卻惹來部分網民負評，批評她「谷得太行」、「谷到上頸」。對此，孫慧雪罕有地在網上發長文反擊，表示自己需履行代言人責任，而且該晚裝有正常承托，穿上後有肉地的身形自然會是如此效果。她更直言：「做乜要留啲抨擊言論，唔係呢個年代，要學識接受自己身型咩？唔通要做減胸運動咩！Right？」不過，她其後已將該帖子刪除。

