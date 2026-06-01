孫慧雪拍戲曾被「批踭」險碌落山坡 認行內有「爭位企」文化 揭娛樂圈欺凌實況

孫慧雪已入行20年，2023年離巢TVB後，工作量未有減少，頻頻獲邀出席活動吸金。近日孫慧雪帶同就快3歲的細仔Rian現身活動，提到最近楊思琦自揭曾遭受不公平，被同劇拍檔排擠，鬧出娛樂圈「欺凌」風波，孫慧雪直言亦有類似經歷。

孫慧雪有獨特方法應對「爭位」

孫慧雪直認行內確實存在「爭位企」文化，可謂屢見不鮮，不過孫慧雪自覺算是較幸運一員，平時大家都頗疼錫她。面對同行的排擠行為，孫慧雪有自己一套應對方法，會跟對方表明讓出位置，不介意將中間位畀對方企。孫慧雪認為只要角色做得好，觀眾的目光自然會落在其身上，根本無必要去爭。

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提到過往經歷，孫慧雪透露試過被「批踭」，當年拍攝古裝劇時，有一場戲需要從山路的狹窄樓梯行下來。孫慧雪指有人為「爭位」，不斷將她逼退，最後將她逼到去一個斜坡，孫慧雪因為無法行落去，而影響拍攝進度。當時導演察覺出異樣，即時大嗌「Cut」主持公道，並當眾喝止該名演員讓孫慧雪企回位置，成功為她解圍，阻止墜坡意外發生。

孫慧雪認為拍劇如機器運作

孫慧雪現時回想起來，只覺得險些跌落斜坡的往事十分搞笑，又強調拍劇就像機器的運作，每位演員和工作人員都是機器的齒輪，最重要是互相配合才能順利完成工作。對於行內明爭暗鬥的舉動，孫慧雪認為是微不足道，已事過境遷。

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