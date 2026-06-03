愛回家丨張景淳呂慧儀世紀之吻！龔燁、熊若水咀嘴花絮甜到漏 徵民意決定CP結局

TVB處境劇《愛回家之開心速遞》將於7月迎來大結局，引來全城不捨與熱烈關注。劇中多對CP的感情線發展一直牽動人心，而近日的劇情講到「龔水CP」，龔燁（張景淳飾）與熊若水（呂慧儀飾）率先迎來命運轉折，劇中龔燁竟無預警被「炒魷魚」，不過失業危機並未影響兩人感情，隨後更上演了一幕甜度十足的「龍鬚糖之吻」，瞬間被網民洗版。張景淳其後在社交平台分享多張錫錫的甜蜜照外，更公開徵集民意，呼籲網民親自留言決定各對CP的最終走向。

張景淳、呂慧儀劇中激吻極度肉緊

從張景淳分享的幕後花絮相片中可見，兩人嘴對嘴接吻外，並拉扯著一絲絲的龍鬚糖，糖絲甚至沾滿了兩人的嘴唇，畫面既纏綿，又充滿搞笑氛圍，難怪一眾「龔水黨」紛紛激動大呼「甜到漏」、「隔住個mon都覺得黐立立」。張景淳透露，為配合這場重頭戲，他要親身上陣拉糖，現場更有專業師傅邊拍邊教，並笑言：「整唔難，好食就好難！」

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張景淳呼籲網民留言改寫結局

張景淳在社交平台，向粉絲大派定心丸，除了發文力證「龔水」情比金堅，他在劇中只是轉換人生跑道，並未有離開「熊家」，他更親自向全港觀眾發出「召集令」，為配合劇組的大結局宣傳活動，張景淳提議劇迷，踴躍到TVB的官方社交平台留言，用實際行動支持自己的心水CP。他大賣關子表示：「愛回家結局季，好多估唔到嘅事，大家不如去官方帳號/官方討論區多留言，講下你想睇到乜嘢結局方向，故仔隨時會因你一句話而改變！」呼籲網民把握這個難得的機會，親自改寫角色的命運。

網民最想「金城安」與「Bonnie」復合

其實除了焦點所在的「龔水CP」外，網民亦極度關注其他經典情侶檔的最終歸宿。當中呼聲極高的，包括感情逐漸昇華的「風少」與「素素」（陳浚霆、古佩玲飾）；在劇中經常有可愛爆笑互動，「Elaine」與「阿壯」（李芷晴、焦浩軒飾），以及經歷過無數離合、陪伴觀眾一同成長的初戀CP「金城安」與「Bonnie」（周嘉洛、林凱恩飾）。到底這些陪伴大家多年的熒幕情侶，最終會迎來哪些轉折，現時要視乎民意走向，隨時可以改寫結局。

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