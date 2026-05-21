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呂慧儀為《愛回家》將停播鋪好後路？擬移居一處港星集中地 女學霸營運教育中心有聲有色

影視圈
更新時間：20:30 2026-05-21 HKT
發佈時間：20:30 2026-05-21 HKT

《愛回家之開心速遞》將於7月迎來大結局，劇中主要角色之一，飾演「熊若水」的「長腳蟹」呂慧儀，去向備受外界關注。日前呂慧儀現身中山出席活動時，不但大讚當地交通方便，由香港到中山「超近超快」，她更被中山的優美環境和美食深深吸引，坦言身邊已有不少朋友移居當地，並首度透露自己也有意跟隨步伐：「我想我遲些可能都會搬來中山，因為已經有朋友在這裏了。」言談間流露出對北上定居，尋求新發展有著濃厚興趣。

呂慧儀稱20年前已喜歡中山環境

呂慧儀對中山的喜愛並非一時衝動，她在受訪時分享了與當地的深厚淵源。早在2006年參選港姐競選時，她隨隊到中山拍攝外景，當時已留下極佳印象。事隔多年重臨舊地出席活動，她盛讚：「中山的地方好靚，空氣好好，又乾淨。」呂慧儀更對當地美食讚不絕口，並表示要品嚐「石岐乳鴿」。呂慧儀憑著多年演出《愛回家》，形象入屋，早已打開了大灣區市場，近日她在中山就遇上大批粉絲，她亦親民地與眾人舉起手機自拍，足見其在內地的號召力，為北上發展打下強心針。

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學霸呂慧儀營運教育中心有聲有色

呂慧儀從容面對《愛回家》即將停播，全因她早已未雨綢繆，為自己鋪好後路。向來被譽為圈中「美貌與智慧並重」的她，中學時期已是屯門區Band 1名校的高材生，中七更以理科全級第一，中國語文及文化科A級的拔尖成績，考入香港科技大學電子工程系。她於2019年宣佈與前夫黃文迪離婚，並共同撫養兒子後，她母兼父職，除了兼顧繁忙的拍攝工作和照顧兒子，更一手創辦並經營教育中心。早前她更毅然半工讀，完成了牛津大學賽德商學院的行政管理課程，所有科目成績均在80分以上，驚人毅力獲網民激讚。

呂慧儀憑《愛回家》打開內地市場

呂慧儀近年除了《愛回家》外，少有參與拍攝其他劇集，所以她早已不斷自我增值，又涉足教育事業，如今放話對移居中山發生興趣，或者預示呂慧儀不介意到內地發展，近年移居中山的藝人，先後有金興賢、王俊棠、邵卓堯、湯俊明、韓馬利和老公杜燕歌、顧冠忠等。呂慧儀曾表示拍畢《愛回家》後，會先休息一段時間，相信呂慧儀的粉絲都對偶像的未來翹首以待。

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