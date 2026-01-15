Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

《愛回家》失婚台柱榮歸母校科大 曾入讀「神科」背景驚人 獨自湊大囝囝完成牛津課程

影視圈
更新時間：18:00 2026-01-15 HKT
發佈時間：18:00 2026-01-15 HKT

現年43歲的「長腳蟹」呂慧儀，2006年奪得香港小姐季軍後加入TVB，近年在處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演「熊若水」一角更大受歡迎。呂慧儀最近重返母校香港科技大學出席校友頒獎禮，意外曝光其驚人學歷背景，去年還半工讀完成牛津大學商學院課程，成績更高達80分以上，學霸身份震驚網民！

呂慧儀重返母校

近日呂慧儀返母校出席校友頒獎禮，並在IG分享照片，及分別以中英文發文寫道：「當年讀書時，從未想過畢業後仲會返嚟。今日返到母校，聽著每位得獎校友的分享，獲益良多。」她續說：「衷心恭喜每一位得獎者，你哋的故事令人感動又敬佩，也令人期待未來的自己。的確，母校提供了土壤讓我們成長，而我們，也可以選擇敢試、敢創新，努力發光發亮。」

相關閱讀：呂慧儀突爆擔心兒子健康出問題  憂一器官功能變異  11歲囝囝暴風長高已到媽咪膊頭

呂慧儀自小成績優異

呂慧儀於2011年11月與2008年香港先生黃文迪結婚，2014年誕下兒子黃柏翹（蟹籽），可惜到2019年，她透過IG表示二人已於2018年離婚，但會共同照顧兒子。自小成績優異的她，是圈內知名學霸，中學就讀於屯門區內的Band 1中學，擅於算術，預科選修Pure Maths，中七時理科全級第一，於A-Level的中國語文及文化科更取得A級成績，成功入讀香港科技大學「神科」電子工程系。 早前她亦更透露半工讀完成完成牛津大學賽德商學院（Saïd Business School）的行政管理相關的Executive Leadership課程，同時要照顧孩子、又要工作的她，竟然成績都在80分（百分制）以上，相當厲害！

相關閱讀：呂慧儀急澄清袁文傑離巢《愛．回家》：只是劇情需要 劇透冬至團圓戲

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
港男遊越南失卡被狂碌1325萬 反用1招「窮人防盜術」竟零損失 網民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
港男遊越南失卡被狂碌1325萬 反用1招「窮人防盜術」竟零損失 網民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
湖南女童疑因找不到媽媽，在停車場激動暈倒後死亡。
00:09
湖南婦偷偷離開前夫家 9歲女尋母未果哭死街上︱有片
即時中國
7小時前
婆婆恐被榨乾便利店陷心寒對質 女店員爆1句話死守棺材本：「你個仔...」｜Juicy叮
婆婆恐被榨乾便利店陷心寒對質 女店員爆1句話死守棺材本：「你個仔...」｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
陳茵媺容貌大變裝扮樸素惹爭議：內地都不這麼穿了 為陳豪執行李顯好老婆本色
陳茵媺容貌大變裝扮樸素惹爭議：內地都不這麼穿了 為陳豪執行李顯好老婆本色
影視圈
23小時前
百佳全單88折！一連三日門市激減 金鳳米$74.8/包裝點心$10.5/維達12卷低至$22
百佳全單88折！一連三日門市激減 金鳳米$74.8/包裝點心$10.5/維達12卷低至$22
飲食
2026-01-14 16:28 HKT
章小蕙認後悔嫁鍾鎮濤：全因戀愛腦 恨前夫剝奪子女探視權 失敗婚姻更多細節曝光
章小蕙認後悔嫁鍾鎮濤：全因戀愛腦 恨前夫剝奪子女探視權 失敗婚姻更多細節曝光
影視圈
9小時前
北上慳錢「上水出閘」大法失效？港男實測竟反貴3.6% 網民熱議原因嘲：你係咪外國返嚟？｜Juicy叮
北上慳錢「上水出閘」大法失效？港男實測竟反貴3.6% 網民熱議原因嘲：你係咪外國返嚟？｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-13 16:42 HKT
泰國再「冧」起重機︱車CAM實拍2死5傷恐怖畫面 與在建高鐵慘劇同一承建商
00:18
泰國再「冧」起重機︱車CAM實拍2死5傷恐怖畫面 與在建高鐵慘劇同一承建商
即時國際
3小時前
五索開台大爆富豪馬先生性癖：可以搞成晚 被問「多人運動」咁回應 接受隨時分手？
五索開台大爆富豪馬先生性癖：可以搞成晚 被問「多人運動」咁回應 接受隨時分手？
影視圈
8小時前
麥明詩「準阿嫂」係TVB上位小花？大合照企位融入麥家力壓妹妹 女方親回與麥明山關係
麥明詩「準阿嫂」係TVB上位小花？大合照企位融入麥家力壓妹妹 女方親回與麥明山關係
影視圈
2小時前