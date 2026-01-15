《愛回家》失婚台柱榮歸母校科大 曾入讀「神科」背景驚人 獨自湊大囝囝完成牛津課程

現年43歲的「長腳蟹」呂慧儀，2006年奪得香港小姐季軍後加入TVB，近年在處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演「熊若水」一角更大受歡迎。呂慧儀最近重返母校香港科技大學出席校友頒獎禮，意外曝光其驚人學歷背景，去年還半工讀完成牛津大學商學院課程，成績更高達80分以上，學霸身份震驚網民！

呂慧儀重返母校

近日呂慧儀返母校出席校友頒獎禮，並在IG分享照片，及分別以中英文發文寫道：「當年讀書時，從未想過畢業後仲會返嚟。今日返到母校，聽著每位得獎校友的分享，獲益良多。」她續說：「衷心恭喜每一位得獎者，你哋的故事令人感動又敬佩，也令人期待未來的自己。的確，母校提供了土壤讓我們成長，而我們，也可以選擇敢試、敢創新，努力發光發亮。」

呂慧儀自小成績優異

呂慧儀於2011年11月與2008年香港先生黃文迪結婚，2014年誕下兒子黃柏翹（蟹籽），可惜到2019年，她透過IG表示二人已於2018年離婚，但會共同照顧兒子。自小成績優異的她，是圈內知名學霸，中學就讀於屯門區內的Band 1中學，擅於算術，預科選修Pure Maths，中七時理科全級第一，於A-Level的中國語文及文化科更取得A級成績，成功入讀香港科技大學「神科」電子工程系。 早前她亦更透露半工讀完成完成牛津大學賽德商學院（Saïd Business School）的行政管理相關的Executive Leadership課程，同時要照顧孩子、又要工作的她，竟然成績都在80分（百分制）以上，相當厲害！

