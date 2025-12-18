Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

呂慧儀急澄清袁文傑離巢《愛．回家》：只是劇情需要 劇透冬至團圓戲

更新時間：00:15 2025-12-18 HKT
呂慧儀出席代言品牌全新概念店開幕禮。她表示已擔任代言人多年，酬勞是「開心價」，強調並非「以錢行先」，自己親身使用並認可產品才會推介。品牌宣布將12月10日至17日的概念店收益全數捐贈「大埔宏福苑援助基金」，支援早前大埔火災受影響居民。呂慧儀大讚香港人充滿溫暖，只要能力所及都樂於行善，她自己也常抽空到兒子學校擔任家長義工，協助籌辦活動。

被問到兒子Anton就讀的學校會否取消聖誕派對？她表示活動將從簡舉行，並透露學校早前舉辦「睡衣日」募捐，兒子起初不願穿睡衣上學，但得知目的為幫助他人後立即答應，她認為應從小教導孩子有能力時要幫助別人。

呂慧儀曾帶兒子Anton出鏡。
呂慧儀獨力湊大兒子。
兩母子互相依靠。
 此外，對於同劇演員袁文傑日前在社交平台發文感謝《愛．回家》團隊，惹來離巢猜測，呂慧儀笑著澄清：「緊係唔係啦！離開是為了回來，佢只係離開戲中嘅劇組，唔係離開真實嘅劇組。我哋係一個團隊，盡量陪伴大家，一個都不能少。」她對網民不捨反應感到窩心，證明觀眾非常喜愛該劇。呂慧儀透露近日仍與袁文傑一起開工，他在劇中飾演姐姐滕麗名的男友，不能話走就走，自己都很關注他們的感情發展，笑言經常追看劇本，「佢哋冇分手，仲好sweet，冬至才一起食飯。（即是已拍了冬至那一日的戲？）拍了。」更劇透做冬那天應該會見到他。

袁文傑日前在社交平台發文感謝《愛．回家》團隊，惹來離巢猜測。
呂慧儀劇透滕麗名和「男友」袁文傑繼續SWEET。
《愛．回家》團隊一個也不能少。
