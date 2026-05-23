《愛回家》大結局前爆是非 傳「風少」打毒針頻拆散人氣CP力谷「風素戀」？ 陳浚霆首回應

將於今年7月劃上句號的TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》，結束長達9年、播出逾2800集的歷史。隨着停播的日子越來越逼近，不單演員們紛紛表示萬般不捨，希望在公司開拍全新處境劇時有緣再聚。還有網民在互聯網開PO，記低《愛回家》昔日的重要時候，作為一個紀念，飾演「風少」陳浚霆竟然因一件事成為重點藝人。

「風少」陳浚霆傳向高層打小報告

有人在Threads開po聲稱有人因為眼紅人地受歡迎就即刻打人毒針，搞到有幾對CP黯然離開，仲暗示這個演員持住屋企有強大的家族背景與財力，連公司內部都冇人敢得罪，只要看誰不順眼、或是發現有同輩或後輩的演出太過搶鏡，就會在背後向高層打小報告，藉此削減他人的戲份。帖文一出有人將矛頭直指「風少」陳浚霆：「真係似足你風格呀，少爺仔。」

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網民爆料有人拆散《愛回家》CP？

《愛回家》開播9年已經逾30位角色離開，包括：熊家的「熊心如」蘇韻姿；龍家的「龍力士」鄭世豪、「雷珍妮」陳偉琪、「關彼得」杜大偉、「呂冠君」謝嘉怡、「曹總」劉一飛和「Lisa」姜麗文等等，近日有網民開po表示：「我諗大家有目共睹整走咗佢哋邊個最大得益啦？特別係嗰幾pair CP，眼紅人地受歡迎就即刻打人毒針。劇中CP： 「熊心如」蘇韻姿和「朱天梯」梁証嘉 （早期呢pair真係sweet到仆街，有處境劇嗰種X，但又帶點正劇嘅感情戲 ，網民鍾意睇佢兩個對菠蘿包嘅熱情）、「細龍生」鄭世豪&「細龍太」陳偉琪 （一個S底一個M底，觀眾應該好享受依種又愛又恨嘅關係），「Mike」曾展望&「Candy」葉蒨文（無得唔認呢pair cp係紅架啵？其實班記者一早都寫到好隱晦係俾邊個整走架啦！），「金城安」周嘉洛和「朱凌凌」吳偉豪 （同期訓練班都想搞？但呢pair《愛回家》鐵膽你邊有本事整走，佢哋嗰排消失咗去拍正劇，嗰幾個月成套劇得大小姐頂住，差啲以為要提早收X）。」

有人將矛頭直指「風少」陳浚霆

事後有人將矛頭直指「風少（龍璟風）」陳浚霆：「又唔敢正面回應，又係度用陰招背後搞人acc，真係似足你風格呀，少爺仔。」不過陳浚霆未有選擇逃避，他反而頻頻在Threads留言與網民互動，日前「風少」陳浚霆在個人社交平台上留言問：「如果我打算開live，大家會想睇啲咩？」隨即引來大批網民留言，有人說：「回應下傳聞你點解要踢走咁多人。」、「睇你點反擊。」還有人說：「希望最近傳聞係假，由你做街市好留意你，都好多觀眾喜歡你，風少做鬼好睇，同terry兩兄弟做嗰集又搞笑，只係同素素就趕客 ，希望唔好有負面新聞啦！你絕對唔使靠旁門左道，觀眾睇到你努力㗎。」

陳浚霆回應網民爆料：一定係假

陳浚霆留言回覆近日的網上傳言：「放心啦，一定係假，仲要假到不得了，所以唔會作出任何回應。多謝你支持，我會繼續努力做好自己本分。」後來亦有人說：「中立講句其實你冇乜嘢，係畀你個partner拖衰晒，好心你離佢遠啲。而家係香港加大陸見到嗰條『素膠』都唔想睇，你繼續同佢拍對手戲只會影響自己觀眾緣。」接着亦有人說：「Hello 風少～～咁快知道你受咗唔少輿論壓力，加油！！！會一直支持你！每晚八點電視見！」陳浚霆則回覆：「Thank you！」

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