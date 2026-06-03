鍾景輝離世丨King Sir聲音具特色為《尋找他鄉的故事》錄旁白 《賭神3》演高進師傅心寒奸笑成經典

人稱「King Sir」的香港戲劇大師鍾景輝，今早（6月3日）由其姪兒鍾至權證實於家中安詳離世，享年89歲。死訊傳出後，令無數香港市民及演藝界人士深感惋惜。鍾景輝一生奉獻戲劇，集演員、導演、戲劇教育家與電視製作人於一身，是香港演藝界不可多得的泰斗。在宣告死訊之際，網民紛紛哀悼，並在社交平台回顧他精彩絕倫的演藝生涯。

鍾景輝為《尋找他鄉的故事》錄旁白

談及鍾景輝最標誌性的特徵，無疑是他那極具磁性且節奏獨特的渾厚聲線。鍾景輝說話時語速緩慢、咬字清晰，這把得天獨厚的好聲音讓他成為無數紀錄片及節目的御用旁白。

當中最為人熟知及津津樂道的代表作，絕對是他為亞洲電視經典紀錄片《尋找他鄉的故事》擔任旁白。那充滿文化底蘊與安撫人心的聲線，完美道出了華人離鄉別井的辛酸與蒼涼，一句句經典旁白，如：「喺好耐以前，有啲人認為，頭上有片瓦、腳下有塊土地，係唔夠嘅。所以，佢哋不惜離鄉別井，漂泊半生……走到偏遠嘅世界角落」，至今仍是金句。

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鍾景輝參演《賭神3》奸笑令人難忘

除了出神入化的旁白功力，鍾景輝在影視圈亦留下了無數令觀眾難忘的經典銀幕形象。其中在電影領域中，他最為觀眾熟知的突破性演出，莫過於在電影《賭神3之少年賭神》中飾演高進的師傅「靳能」。

一向給人慈祥、正氣印象的King Sir，在該片中罕有地挑戰飾演城府極深的笑面虎大反派。他在戲中將虛偽狡詐、過河拆橋的角色特質演繹得淋漓盡致，與平日的和藹形象形成強烈反差，一句形象他笑容的經典對白更是令人難忘：「他好像永遠對著你笑，笑得你心裡發寒」，精湛演技至今仍是無數影迷心中的港產片經典。

鍾景輝拍攝逾30齣電視劇集

自2003年起，鍾景輝積極參與電視螢幕演出，參演了逾30部無綫電視劇集，包括《甜孫爺爺》、《有營煮婦》、《巴不得媽媽...》及《老表，你好hea！》等，陪伴了一代人的電視黃金歲月。

鍾景輝經典聲音成後輩爭相模仿對象

正因 King Sir 的聲音與說話腔調極具辨識度，他那慢條斯理的神態更成為日後演藝圈的流行文化。許多著名藝人如王祖藍、李思捷、盧海鵬、張繼聰及林曉峰等，都曾在各大電視節目與活動中爭相扮演 King Sir。這些搞笑模仿不僅深入民心、惹來無數笑話，更讓 King Sir 的標誌性聲音跨越世代，永遠留在香港人心中。

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