陳志雲訪問疑欠準備被批評 叫錯達哥姓氏 拒認「廢老」：乜嘢都知唔使訪問佢

資深傳媒人陳志雲早前在其YouTube頻道，訪問香港網絡直播主「達哥」林慧韡，卻引發連串公關災難，被網民狂轟態度傲慢，更被狠批為「廢老」。面對網上排山倒海的負評，陳志雲近日首度開腔回應。面對網民罵他「廢老」，陳志雲展現極高EQ，豁達笑言：「鬧我廢老？唔係廢婆咩？我都唔嬲，你話我廢就廢呀？」他坦言極少反擊，但今次也忍不住隔空反問苛刻的網民：「你話我唔尊重人嘅時候，不如你聽吓自己講緊啲乜嘢？」他強調對自己充滿信心，勉勵網民面對惡評切勿減低自信。

陳志雲叫錯達哥姓氏疑無做準備

針對網民列出的各項「不尊重」罪狀，陳志雲亦逐一解畫。對於在節目開首，將達哥錯喚為「陳先生」及講錯對方畢業的大學，疑似未做資料搜集，被指「零尊重」受訪者，陳志雲承認是一時「衝口而出」，認為日常生活中叫錯名姓實屬尋常。他更幽默地以人工智能「抽水」，笑指連ChatGPT都曾錯誤寫他坐過監，澄清後修正即可。至於被狠批事前毫無準備、不懂網絡文化，陳志雲坦言達哥的直播世界對他而言確實陌生，但他強調有做資料搜集。他解釋，邀請達哥是希望將網絡紅人介紹給傳統觀眾群，更反駁指：「如果佢乜嘢背景我都講得出，我就唔使訪問佢，自己對住鏡頭講就得啦。」

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陳志雲否認暗諷達哥其貌不掦

在訪問中，陳志雲提到粉絲不敢當面讚達哥靚仔，是怕他成為取笑對象，網民有感陳志雲言談間，暗諷達哥「其貌不揚」。陳志雲對此矢口否認，笑言身邊朋友看完均無此感覺，他力撐達哥當日「化晒妝、set晒頭，不知幾靚仔」，絕非外界解讀的貶低之意。作為資深主持，陳志雲強調最在乎嘉賓感受，直言若對方感到不適絕對願意道歉。他透露已第一時間致電達哥慰問，結果達哥不僅沒有介懷，更大方安慰他：「唔會喇，大家識，大家坐低傾，知大家唔係咁，你唔好唔開心。」兩人私下的互動證明關係未受影響，亦令「不尊重」的指控不攻自破。

陳志雲被指用舊思維做訪問

回顧這場風波的起因，源於陳志雲以傳統媒體人的舊有思維，去審視現代網絡打機文化。在該集中，陳志雲拋出「打機有咩咁好玩」、「打機會唔會俾阿媽打」等過時提問，令年輕觀眾感到刺耳。當達哥真誠分享心路歷程時，陳志雲更無視氛圍當場大笑，觸動網民神經，大批網民怒轟他抱持傳統電視台的階級觀念，若受訪者換成歌影視紅星，便不會有如此態度，而達哥的得體回應，反而獲得無數網民讚好。

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陳志雲曾到TVB門外打卡引起風波？