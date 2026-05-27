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雲遊四海丨陳志雲新節目打正旗號狂購物 否認網台訪問對KOL達哥零尊重

影視圈
更新時間：01:37 2026-05-27 HKT
發佈時間：01:37 2026-05-27 HKT

由陳志雲（Stephen）主持的HOY全新節目《雲遊四海》已完成拍攝，21日的旅程共去了3個國家，Stephen亦表示盡興而歸：「我好少離開香港咁耐，今次行程緊湊、節目一流，我帶咗三個喼嘅衫，過程又要轉酒店、搭飛機同轉火車，所以都好想返屋企抖下，不過呢個旅程都好溫馨同好快樂，去咗好多地方，見到好多唔同嘅人，而佢哋亦都用生活說好香港故事，將我哋香港嘅文化帶畀外國人認識，等佢哋知道香港有幾好。」

陳志雲笑稱酬金不夠買衫

難得去到時尚之都，又點會忍到手，Stephen分享了在法國的趣事：「我諗今次嘅酬金都唔夠我買嘢啦，去到法國本來諗住買唔到嘢，因為佢哋啲人都好瘦，仲要係女裝，點知喺嗰度都買咗三套衫，係unisex，好靚好靚，我唔知自己有冇肥到喎！因為未上磅，塊面就圓咗，可能係飲得太多水啦！」

陳志雲強調尊重達哥並樂意道歉

提到他的YouTube頻道，最近播出訪問網絡紅人達哥的一集，被網民質疑對達哥零尊重，講錯達哥的姓氏，亦將於香港大學畢業的達哥、講錯成中文大學。對於這些評論，Stephen亦大方回應：「首先我點會唔尊重佢呀? 佢係我請返嚟嘅嘉賓，同埋有時口快快講錯咗，我都成日都畀人講錯個姓㗎啦！我唔覺得有咩問題，所以我就冇理嗰啲留言，如果達哥自己覺得係咁嘅話，我會道歉，但佢都冇咁嘅感覺，我哋仲話嚟緊可以做啲crossover，我哋都不知傾得幾開心呀，可能佢啲fans太愛佢啦！」

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