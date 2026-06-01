Dua Lipa結婚先低調後張揚 倫敦註冊僅8人見證 下周巴勒莫3日婚禮極奢華

30歲英國流行天后Dua Lipa與36歲英國男星Callum Turner昨日（31日）在倫敦Old Marylebone 市政廳註冊結婚，僅約8名至摰親好友見證這歷史性時刻。典禮後，一眾賓客在市政廳前向新人拋灑五彩紙碎，兩人隨即登上黑色座駕離開。婚禮造型方面，Dua身穿白色裙配搭西裝外套，戴上寬邊帽及手套，腳踩高跟鞋，手持黃色花束；Callum則一身深藍色雙排扣西裝現身，二人均儀態優雅，笑意盈盈。

Elton John助慶

倫敦登記儀式只是整個婚禮盛事的序幕，據報道，兩人正籌備於下周在意大利舉行長達3日的奢華婚禮慶典，場面之盛大，已被業界形容為近年最璀璨的名人婚禮之一。婚禮地點選址西西里首府巴勒莫（Palermo），意大利媒體更將其稱為「年度婚禮」。 嘉賓名單同樣星光熠熠，據悉有Charli XCX、Tove Lo等知名歌手；而曾與Dua合作2021年冠軍歌《Cold Heart》的「樂壇大姑媽」艾頓莊（Elton John），亦可能出席並於婚宴上獻唱助慶。

Dua Lipa拍拖兩年修成正果

婚慶期間，Dua的婚紗盛傳由法國時裝大師Simon Porte Jacquemus度身訂製。西西里方面，著名婚禮統籌人Alessandra Grillo負責全程策劃，而建於19世紀、擁有壯麗海景的藝術新風格酒店Villa Igiea，將作為賓客下榻的豪華酒店。Dua與Callum的戀情始於2024年1月，去年6月傳出訂婚消息，之後由Dua公開確認。