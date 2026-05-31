嵐27年傳奇東京巨蛋劃下句號 全球粉絲見證「世界最大規模告別」

於1999年出道的日本天團「嵐」，今晚在東京巨蛋舉行5大巨蛋告別巡唱《ARASHI LIVE TOUR 2026 We are ARASHI》，大野智、櫻井翔、相葉雅紀、二宮和也與松本潤5人再度合體帶來最終場演出，為27年的團體活動劃下句號。

前田亞美撰文送祝福

數十萬粉絲從世界各地湧入東京巨蛋周圍，還有無數的粉絲透過網上收看直播，被形容是「世界最大規模的告別」。不少藝人都留言表支持，包括師弟男團Kis-My-Ft2成員宮田俊哉、樂隊FUNKY MONKEY BABY'S的Funky加藤、前AKB48成員前田亞美、演員山田裕貴、小手伸也、曾多度為嵐作曲作詞的多田慎也等，都在網上留下嵐給他們的回憶。宮田俊哉表示於2003年至2004年未出道時，曾任嵐演唱會的幕後，之後啟發他想開演唱會的夢想。

見證國民傳奇落幕

日本大型雜誌網站Fujisan.co.jp則寫下「謝謝你們，嵐！」並整理歷年嵐登上封面的雜誌向他們致敬。日本職棒埼玉西武獅今日在Belluna巨蛋迎戰橫濱DeNA海灣之星，也特別以嵐的歌曲向5人致意。此外，為了感謝長久以來照顧嵐的相關人員，今日包括歷年的經理人、工作人員等都受邀到場欣賞演唱會，多名師兄、師弟和知名藝人也都是座上客，共同見證國民天團傳奇落幕。